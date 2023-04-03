宜蘭縣議會議長張勝德（左3）得知女孩的感人故事，遂與宜縣消防局長徐松奕討論，決定幫她圓夢。（吳佩蓉攝）

服務證的有效期限為空白，代表女孩為終身榮譽會員。（吳佩蓉攝）

用義消服務證跟制服，達成恩羽的夢想。（吳佩蓉攝）

宜蘭29歲女孩林恩羽，生前希望成為義消幫助人，自費努力考取EMT1救護證照，怎料在申請加入義消期間，因意外不幸辭世。議長張勝德得知女孩的感人故事，遂與宜縣消防局長徐松奕討論，決定幫她圓夢。今（3日）徐松奕頒發義消服務證與制服給林恩羽，由她的母親代收，希望她在另一個世界能繼續幫助人。

林媽媽說，恩羽從小就充滿正義感、很有愛心，在路上看到受傷的小貓、小狗，都會想辦法安置牠們，也曾在陽大醫院擔任志工，加深她想要幫助更多人的強烈慾望，約在3、4年前就想加入義消這個帥氣的大家庭，但她知道沒有救護證照就不能救人，於是自費數千元取得首張初級EMT1證照，得以申請加入義消行列。

恩羽原本是位美髮設計師，3年前因疫情顧客變少，轉而從事大體化妝師，林媽媽曾問她「幫活人用的漂漂亮亮的，為什麼要去用往生者，不害怕嗎？」她覺得自己在做功德，幫往生者恢復容貌氣色，送給祂們最後一份心意，能有尊嚴的離開到另外一個世界。

宜蘭義消副小隊長潘宗佑說，恩羽生前時，時常以老大哥身分開導她，正當她開心跟大家分享考到證照的喜悅時，卻不幸意外過世。潘眼眶泛淚光的說，連3天夢見她，開著自己喜歡的車，微笑著對潘揮揮手，說「義消是很偉大的志工，很想趕快加入這行列」；潘宗佑也到恩羽靈堂前，允諾會盡快完成她的願望。

張勝德表示，得知此事後，覺得能帶給社會一個正面的能量，遂與徐松奕討論，最後用義消服務證跟制服，達成恩羽的夢想；而服務證的有效期限為空白，代表女孩為終身榮譽會員，終身為義消的一份子，在另一個世界當個快樂天使，繼續幫助需要幫助的人。