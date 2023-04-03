台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，多年來拍攝台灣相關影片與時事討論，推廣家鄉不遺餘力，且個性非常親民幽默，近年拍片題材邁向多元，相當受網友歡迎，除了他本身的頻道，他也為兒子蔡桃貴建立專屬頻道，可愛模樣擄獲許多哥哥姊姊的心，近日蔡阿嘎曬出兒子頻道的百萬獎牌，開心宣布年僅4歲的蔡桃貴成為全台最年輕的百萬YouTuber。

蔡阿嘎今（3）日在社群平台曬出與兒子和獎牌的合照，蔡桃貴抱著金色獎牌嘟嘴模樣非常可愛，可以看到身後的牆上已經掛著一排獎牌，身為父親的蔡阿嘎也說：「感謝大家～貴董收到YouTube的百萬訂閱獎牌啦！目前3金5銀，紀錄持續延續中！」貼文一發出就累積2.3萬人按讚，蔡阿嘎也發下豪語：「看人生能否湊到10個頻道都有獎牌！」

不少人直呼：「這里程碑有點屌」、「下一面換二伯跟波能！」、「恭喜貴董，賀喜嘎董」、「貴貴超棒的~爸爸有認真經營喲」、「好單純可愛的大眼睛，搞不清這是什麼，只知道很大很金」、「貴貴應該是最年輕的百萬YouTuber吧」。

蔡阿嘎經營頻道長達14年，被譽為「台灣YouTuber界長青樹」，主頻道「蔡阿嘎」有253萬人訂閱，「蔡阿嘎Life」專門分享幕後花絮和生活隨拍，有159萬人訂閱，兒子頻道「蔡桃貴」有102萬人訂閱，老婆和二兒子的頻道「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」有71萬人訂閱，「蔡阿嘎543」有20.6萬人訂閱，自家服裝品牌「hahababyははベビー」有3.59萬人訂閱，目前總共有6個頻道，成績都相當不錯。