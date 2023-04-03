大陸男星胡歌今年初宣布閃婚當爸，而妻子則是圈外人，消息一出頓時引發陸網熱議，而曾與他傳過緋聞的女星也一一被提出討論。其中，女星王曉晨因曾與胡歌搭檔拍攝《大好時光》而傳出緋聞，豈料，近期她被拍下與男子在酒店門口前的畫面，疑似有了新歡。

近期微博上有博主曬出一則短片，畫面中可見王曉晨被一男子勾手，一同走到酒店門口，然而看似發生爭執，中間王曉晨獨自走出酒店，在門口抽菸，而男子則跟出與她談話，最後兩人則一同進入酒店，由於影片中，兩人的舉止看似有些親密，因而被網友猜測是有了新歡。

影片曝光後，頓時引發網友討論，話題「王曉晨戀情」一時衝上微博熱搜榜上，不少網友紛紛留言：「戀情話題一度夾在某人中間，真是難為她了」、「知道了，恭喜，祝福」、「管那麼多幹嘛呢，她是演員不是偶像，且抽菸也不一定代表不是好人，希望大家用詞不要如此激進。」

事實上，王曉晨曾因與胡歌被知情人稱都是上海戲劇學院畢業，領證已經算是公開的秘密，還傳出兩人已經秘密生女。對此，王曉晨則無奈回覆網友的提問：「離了個大譜」、「我的姻緣就是這樣被擋的。」

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