許多人都會定期到美式賣場好市多採買食物，一位媽媽表示，她在好市多買了一袋進口洋蔥回家，沒想到一顆洋蔥沒多久就發芽，其他洋蔥的蒂頭也開始變黑，讓她急忙上網求救「怎麼辦？」不過許多內行人指出，洋蔥就算發芽了還是可以食用，沒有毒素相關的問題。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她在好市多買了1袋8顆的進口洋蔥，原本想說可以慢慢存放，沒想到其中一顆卻很快就長出青綠嫩芽，且其他7顆洋蔥的蒂頭也變成紫色，呈現即將發芽的狀態，讓原PO相當困擾，哭笑的嘆說「呵呵呵！怎麼辦？」

一位媽媽表示，她在好市多買的進口洋蔥沒多久就發芽，讓她不知如何是好。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「除了馬鈴薯和花生發芽不能吃之外，其它應該都沒問題」、「我家之前也有一顆，兒子說是走路草。結果有天我炒飯沒蔥花，只好剪了兒子的走路草。他說：走路草變矮了，可是炒飯好好吃喔～」、「春天都這樣，連蒜頭都一樣」、「原來發芽也可以吃，之前都丟了…」。

事實上，食藥署過去曾經說明，洋蔥的主要食用部位是鱗葉，含有豐富的大蒜素，有很強烈的刺激味道，切洋蔥時會刺激人的眼睛和鼻子，導致流淚。洋蔥發芽後亦可食用，不會產生任何毒素。