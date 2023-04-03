清明兒童連假長達5天，一名人妻發文表示，老公日前問她「連假不回娘家嗎？」，當她嫌麻煩婉拒時，對方卻不斷追問，讓她秒懂對方想法，2人在一搭一唱下，收拾行李準備回娘家，貼文曝光後讓不少網友直呼羨慕，不過卻有網友點出「妳中計了」，引發迴響。

尪狂問連假「不回娘家嗎？」，她秒懂心機收行李，網笑：中計了。(翻攝臉書毒姑九賤婆媳討論區)

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，日前老公突然問她「連假不回娘家嗎？」，不過她一想到要收拾行李就覺得麻煩，但老公卻不斷追問「欸？之前不是說好要回去？」，讓她忍不住反問「幹嘛？你想回哦？」。

沒想到老公此時卻給了否定的答案，此時原PO猜出了老公內心的真實想法，機靈解釋「如果你直接跟我說想回去耍廢，不想在家被你媽當傭人使喚，那我可以把這理由列入首要考量之一！」，老公一聽則隨即回應「對，我就是想回去耍廢！」，夫妻倆便收拾行李一同回娘家。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言大讚「第一次見過這麼愛回娘家的神隊友，感覺真棒」、「娘家真的是一個好地方 （避風港）」、「我已經準備好了，只差梳妝打扮的老公，一好就出發」、「娘家跟老公處的很好，讓人羨慕」、「完美溝通示範」。

不過也有網友指出，「腦公回娘家都是當王子好嗎？妳中腦公的計了」、「男生在娘家真的很好，不用做事情只需要陪聊天」、「妳媽連假要服侍公主又王子，準備累累了」、「岳母對女婿客客氣氣，婆婆對媳婦挑東挑西各種要求」、「大部份娘家都把女婿當上賓，婆家都把媳婦當傭人」。