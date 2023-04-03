善良是一種美德，但有時候太過善良，反而會讓自己吃虧。命理網站「星座巫師」分享，雙魚座、巨蟹座和天秤座的人因為善良過了頭，太簡單就相信別人，即便知道有問題也不懂得拒絕，而容易被欺騙、傷害。

▎雙魚座

雙魚座天性善良單純，較容易相信別人，且因為富有同情心，所以見不得別人吃苦，只要對方一掉眼淚，他們就會心軟答應請求，即便知道對方傷害了自己，也不會產生恨意，而是試圖站在對方的立場去理解，一旦對方道歉了，他們就會選擇相信和原諒，是個十足的「濫好人」，容易遭人欺騙、利用。

▎巨蟹座

巨蟹座個性善解人意，什麼事都先考慮別人的感受，而忽略了自己，他們也富有同理心，即使有人做了對不起自己的事情，他們也不會發脾氣或絕交，而是站在對方的立場，認為對方可能有什麼苦衷，也因此總是學不會拒絕，即便這樣的個性已經帶來很大的困擾，他們還是一次又一次地心軟、點頭答應請求。

▎天秤座

天秤座個性溫和、懂得謙讓，即便面對陌生人，他們寧願犧牲自己的利益，也要讓對方開心，因此常被身邊的人說是「濫好人」，太過善良的個性，讓親朋好友都擔心不已，無論面對朋友或陌生人，他們都願意付出善意，同時也渴望得到別人的善意，只不過大多數時間，他們的善良會被白白浪費掉。