國民黨台北市議員徐巧芯今(3日)爆料指出，海洋委員會海巡署《籌建海巡遠洋護船發展計畫》中，2.6億監造規劃圖不符原契約設計，導致後續120億建造統包案還需重新設計，並於6日開國際標招標，但內容涉及中科院平戰轉換資料，就連評委也有評選不公的疑慮。她質疑得標廠商只用很基本的圖就過關，沒有基本的圖說規劃，甚至專案管理應該要提出具體規畫卻付之闕如，導致後續的標案重新設計，直批2.6億元打水漂。

「連假也要抓大秘寶！」徐巧芯質疑，海洋委員會海巡署《籌建海巡遠洋護船發展計畫》，規劃新建2000噸遠洋巡護艦6艘，裡面有貓膩？我們政府很有錢的，2億6000萬隨便畫張圖就能領錢？某副分署長經常擔任評委，卻與特定廠商過從甚密，政風應該介入調查？

「我們的政府標案真的很好賺？」徐巧芯提到，規劃新建遠洋巡護艦六艘，前期的規劃在111/3/16決標，一共是2億6000萬（PCM營建管理）。原本契約應該要完成基本設計，包含一般布置、機艙布置，但是得標廠商ABS（美國驗船協會）只用很基本的圖就過關，沒有基本的圖說規劃，甚至專案管理應該要提出具體規畫卻付之闕如，導致後續的標案重新設計，根本就是浪費錢。

徐巧芯指出，後續正式開始統包案，112/1/11招標120億第一次就流標。4/6二度招標，竟然改成「國際標」，問題是裡面有包含中科院、平戰轉換資料，難道不怕外流給國外廠商曝光國家機密？

徐巧芯表示，副分署長吳金河名列多項標案評審委員，雖然他因為職位會列入評委，但據傳該副署長經常藉由國外出差行程，主動邀請標案廠商例如ABS等特定廠商毫不避嫌，政風監察單位應該要主動介入調查傳言是否屬實。對此網友就表示「加油，徹查究辦到底」、「政風敢查？」、「2000噸能當遠洋巡護艦？現在極端氣候，十級浪常有！拿漁船規格造巡護艦跟軍艦嗎？」

而對此，海巡署稍晚則發表回應，強調本分署針對國艦國造重大採購專案，均依相關法規辦理招標作業，從未發生違法、違紀情事。至於爆料指出吳副分署長擔任評委，卻與特定廠商接觸甚密之指控，經查目前並無廠商依採購法提出迴避事由，為求慎重，海巡署也已指示政風單位專案調查，秉持「勿枉勿縱、決不護短」原則嚴正處理，嚴守公務員廉潔品操。