玉山國家公園塔塔加遊憩區，玉山杜鵑花開正盛。（玉管處提供．曾貴攝影／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園塔塔加遊憩區，馬醉木大爆發。（玉管處提供．曾貴攝影／廖志晃南投傳真）

大地春臨，玉山國家公園塔塔加遊憩區，玉山杜鵑開始盛開，主要賞花景點在麟趾山和鹿林山南側山麓，不過，今年因為乾旱影響，花況不如往年，花期預估到4月中旬；馬醉木則是全面盛開，預計花期可以延續至5月底。

每年3月到4月間，是塔塔加鞍部玉山杜鵑盛開的季節，不過，今年因為氣候乾旱，花期稍有延遲，雖然日前下雨滋潤，但是花況與往年相較，仍然遜色許多。

塔塔加鞍部玉山杜鵑，在2019年時大爆發，盛況空前，此後幾年都沒有當年的花況，今年也是零零星星，目前，在大鐵杉附近、往玉山登山口方向約500公尺步道、麟趾山鞍部至黑森林步道、鹿林山南面山腰、玉山林道及東埔山林道，都可以看到玉山杜鵑花開景象。

今年，台灣馬醉木大爆發，雖然馬醉木的樹型和花朵比較小，但是花況卻比玉山杜鵑多很多，整株馬醉木掛滿壺形的白色花朵，令人迷醉，主要分布在玉山登山口的稜線步道、黑森林步道、還有麟趾山及鹿林山，而且，花期預估可以延續到5月底、6月初。

另外，有「黃色閃電」之稱的黃喉貂，也在塔塔加鞍部現身，黃喉貂體型雖小卻是肉食性動物，會群體圍捕山羌，因此俗稱「羌仔虎」，看似可愛萌樣，卻是殺手級的野生動物。

玉管處委託野聲環境生態顧問公司研究調查，在2019年到2022年間，繫放32隻黃喉貂，發現帶有血液寄生原蟲－肝簇蟲，感染率為100％，部分個體檢測出腺病毒，遊客發現黃喉貂時，請保持距離，切勿靠近或餵食。