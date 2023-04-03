有「八德之肺」美譽的桃園大湳森林公園，部分土地至今仍屬私地，市府每年要付逾3000萬元租金，圖為其中4棟廳舍活化為「八塊厝民俗藝術村」。（蔡依珍攝）

有「八德之肺」美譽的桃園大湳森林公園，過去為保一總隊營區，但部分土地至今仍屬私地，每年市府要付逾3000萬元租金，且隨地價調漲增加，遭審計處點名恐造成財政缺口、充滿不確定性。地政局指出，目前正在辦理範圍及抵價地比例報核作業，最快明年10月就能公告徵收。

議員呂林小鳳說，八德區大湳森林公園原為保一總隊營區，保一總隊2017年陸續撤出後，轉由市府接管，由於生態豐富，甚至還有第一級保育動物黃鸝鳥出沒及築巢，前市府評估後決定保留，打造成森林公園，並分2期施工，把營區建築整修為「市立圖書館兒童玩具圖書館」、「八塊厝民俗藝術村」等。

呂林小鳳說，但園區內的土地仍是公、私共有，每年需簽訂租用契約及支付鉅額租金才能使用，她直言，光是私有土地面積就高達6.5公頃，自2018年訂約迄今，地主因土地買賣或繼承，人數由353人增加至378人，年租金也因公告地價每2年會調整一次，由3240萬元增加至3436萬元，就連審計處也點名文化局斥資7219萬打造的「八塊厝民俗藝術村」，因尚未取得土地，遲遲未能獲得中央補助，恐造成財政缺口、充滿不確定性，呂林小鳳喊話要求加快徵地作業。

工務局解釋，以當年地價計算徵收款高達40億元，換算租金可租用超過百年，因此先以租用方式開闢公園，並配合都發局納入八德大湳區段徵收範圍，透過區徵負擔取得公園用地。

根據估算，八塊厝及大興、大華、大千活動中心約四分之三屬私有地；玩具圖書館約四分之一屬私有地；南區部分大愛活動中心約三分之二屬私有地。工務局也解釋，依財政局訂頒的市有不動產租金，住宅是當期申報地價的6％、非住宅是12％，大湳森林公園租金以8％計算，符合市場行情。目前大湳森林公園全部工程已接近尾聲，預定6月就能完工。

地政局指出，大湳森林公園區段徵收案現正辦理範圍及抵價地比例報核作業，預計下半年完成地上物及地價補償查估作業，明年5月辦理協議價購及區段徵收公聽會、10月公告徵收，2025年8月工程開工，2026年7月抵價地分配、11月完工及點交，會加快腳步盡量縮減租金費用。