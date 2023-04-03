被譽為夢幻鯨種的大翅鯨母子在上月中旬現蹤花蓮外海，今天再度有一對母子現身，與賞鯨船上的遊客共度假期午後，最後還舉尾潛下海面，彷彿在跟目擊遊客們道別，期許未來再相見。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

被譽為夢幻鯨種的大翅鯨上月中旬現蹤花蓮外海，而且是相當罕見的大翅鯨母子，沒想到今天再度有一對母子現身，與賞鯨船上的遊客共度假期午後，最後還舉尾潛下海面，彷彿在跟目擊遊客們道別，期許未來再相見。

大翅鯨通常生活在極地和溫帶深海，往年3月會經過花蓮海域洄游北上，但因這個季節天氣不好，鮮少有賞鯨船出航，因此目擊到牠的機率也大幅減少，不過多羅滿賞鯨公司今天下午4點出航後，過沒多久便在花蓮鹽寮附近外海目擊到相當罕見的大翅鯨母子，是今年第2次目擊到這隻夢幻鯨種，且牠們還在船隻旁悠遊，令船上的遊客又驚又喜，最後要潛入海裡時，還特別舉尾，彷彿在跟大家說再見。

多羅滿賞鯨資深船長江文龍表示，當時大翅鯨母子是以非常緩慢的速度由南往北前進，媽媽的體長約13至14米不等，小孩子則是6米，通常牠們往北洄游時，不會有所停留。其中一名遊客感動的說，這是她有生以來第一次見到大翅鯨，感到非常幸運和榮幸，能在美麗的自然環境中，觀察到海裡的神秘生物。

江文龍也說，大翅鯨是非常罕見的鯨種，一年最多能見到2次，有的時候還看不到，要隔好幾年才能 目睹牠的美貌，長年帶遊客出海的他至今也才見過10次。

多羅滿賞鯨公司指出，大翅鯨通常生活在極地和溫帶深海，往年3月會經過花蓮海域洄游北上，但因這個季節天氣不好，鮮少能目擊到牠，所以大家對牠們的生態和行為認識非常有限，上月19日與這次的目擊非常有價值，讓船長與工作人員蒐集了大量的影像與紀錄，希望未來能藉此更深入的瞭解牠們。

多羅滿賞鯨公司未來將繼續透過研究，呼籲大眾一起關注鯨魚等海洋生物與環境的保護，也希望透過觀察更深入的了解這些神秘生物，進一步推動海洋生態保護。

此外，多羅滿賞鯨公司呼籲賞鯨愛好者和遊客，應與海洋生物們保持適當的觀察距離，不要打擾這些美麗的生物，特別是大翅鯨母子對，它們很可能因受到驚擾而感到不安和緊張，相信在人類和自然間取得良好平衡，才能實現持久的生態發展。