台北市特殊教育學校以「融合教育，藝術交流」為主題舉辦兒童節活動，日前邀請啟明學校、華岡藝術學校、五常國中到學校表演音樂、舞蹈、戲劇和爵士鼓等節目，讓學生從中受到快樂和自信。

特教學校表示，本次兒童節活動以啟明學校「童年」及「小美人魚」曲目揭開序幕，歌聲充滿生命力及穿透力，台北特教高同學口琴吹奏結合啟明學校音樂班共同表演，不同樂器激盪出和諧節奏。

華岡藝校則動員近50位師生表演，特教學校表示，各個表演者身懷絕技，演出勁歌熱舞、趣味戲劇、古典舞蹈及阿卡貝拉，五常國中廖同學則用充滿節奏感的爵士鼓演出做壓軸。

校方表示，活動過程中孩子跟著音樂節奏一起拍手、站起來跟著節拍舞動身體，透過不同學校與不同背景學生之間的交流和互動，增進彼此的了解和尊重，同時也讓學生們體驗到多元藝術文化的豐富性。

特教學校校長蔡明蒼表示，此次活動不僅是為了慶祝兒童節，更希望透過此機會讓學生們在表演和觀賞中感受到快樂和自信，並進一步促進融合教育實踐，學校將持續推動融合教育的理念，讓每一位學生都能夠有機會參與其中，並且得到應有的關注和支持。

蔡明蒼指出，本次活動展現北市特教學校積極推動融合教育的決心和努力，希望未來能夠有更多的學校加入此行列，一同促進融合教育發展，一起畫出共好的美麗藍圖。