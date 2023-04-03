有「精靈系女神」封號的藝人黎晏孜，2020年被戲劇製作人余志賢2020佯稱將籌拍偶像劇《微笑HOUSE》，已經拿房子去抵押但缺現金周轉，暗示會找她當女主角，向黎借款60萬元，事後黎發現余男名下沒有房子，根本不可能拿去抵押借錢，黎找友人幫忙喬債，另提告詐欺，結果余不但遭黎的友人毆傷，還被台灣高等法院依詐欺罪判刑5月，得易科罰金15萬多元確定。

判決指出，余男是獨角獸國際影音製作有限公司負責人，曾在多部戲劇擔任幕後工作人員，2020年12間，他以正在籌拍偶像劇《微笑HOUSE》為由，向曾拍過電影《頭等艙的情人》的女藝人黎晏孜（本名李昀璐）表示，劇本已向文化部申請補助，若一切順利，可以安排黎女擔任女主角，但他因已拿房子、車押去貸款，還需要資金周轉拍片。

為此黎拿出現金40萬元、另轉帳20萬元，總計借款60萬元給余男，但2021年初黎發現，余男名下根本沒有房子，不可能拿房子去抵押貸款，黎覺得上當受騙，找友人約余在1月29日到北市某餐廳商討債務事宜，不過雙方談判破局。

黎帶著助理先離開，黎的楊姓4名友人則在餐廳圍毆余男，造成余男頭、臉部與雙手多處受傷。余男事後控告黎涉嫌教唆傷害，北檢認為黎罪嫌不足，將黎不起訴，另動手的楊男4人，一審依傷害罪各判4人拘役30天、得易科罰金。

黎獲不起訴後，控告余男詐欺，余因一度未到案遭通緝，被檢察官依詐欺取財罪起訴。一審判處余徒刑5月，得易科罰金，但檢察官認為余男否認犯罪，且未與被害人和解，判刑5月過輕，日前提起上訴，但高院認為檢察官上訴無理由，依法駁回，余男被判刑5月定讞。

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