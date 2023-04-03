美國國防部太空發展局（Space Development Agency）於加州范登堡太空軍基地成功發射代號Tranche 0的10顆衛星，將用於在太空中探測並追蹤中國與俄羅斯發射的高超音速武器。

《美國之音》報說，這些衛星將作為「增強作戰人員空間架構」（Proliferated Warfighter Space Architecture）的一部分。這項名為Tranche 0的計劃共計發射28顆衛星，首批10顆衛星周日由SpaceX的獵鷹9號火箭先送上太空。全期將包括20顆光學連接數據傳輸衛星和8顆光學連接導彈預警及導彈跟蹤衛星，這些衛星配備了寬視場感測器，可以從太空探測和跟蹤高超音速武器。

報導說，這次發射原訂於3月30日舉行，但由於對運載火箭技術問題的謹慎考慮而被推遲。太空發展局預定在6月進行該計劃的第2次衛星發射。此外，Tranche 0計劃預計在2023年夏季後輔助軍事演習，將驗證低延遲數據連接、超越視線定位、導彈警告與導彈跟蹤、在軌融合、多現象地面感測器融合等能力的可行性。

美國防部太空發展局主任德里克．圖尼亞爾（Derek Tournear）說，這是太空發展局和整個國防部的一項重大成就，可以為國家安全空間提供幫助，「我們證明了可以按計劃每2年提供一次增強的能力。這種革命性的方法是基於商業市場的增長所實現，使得『增強作戰人員空間架構』能夠在未來的每個階段繼續提供作戰能力。」

這項「增強作戰人員空間架構」的計畫是由7個層面所構成，執行通信、導彈預警、導彈跟蹤、地球觀測和導航等任務。該架構最終計劃由數百顆主要在距離地球表面約1931公里的低地球軌道上運行的衛星組成，2024年底開始部署第一梯次，並預計每兩年發射一批，每次迭代中將添加新功能。第一梯次將包括126顆傳輸層衛星、35 顆跟蹤衛星和12顆戰術演示衛星。