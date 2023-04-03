混血名模樂基兒曾嫁給「香港四大天王」黎明，因而有「天王嫂」之稱，但這段婚姻僅維持4年，就在2012年離婚收場，2017年改嫁美籍食品大亨Ian後育有一子Hunter，沒想到在家相夫教子的她，日前無預警傳出婚變，但她始終未回應，照常出席公開活動，她2日穿著透膚馬甲裙亮相，卻被人發現身形消瘦不少，讓粉絲們頗為擔憂。

樂基兒2月底上傳抱著兒子親吻的四格黑白照，畫面溫馨感人，貼文卻寫下：「co-parent」(共同撫養)很珍貴，之後還將該貼文置頂，因此外界懷疑她與老公離婚，後來更傳出她將返港重啟模特兒工作，對此，當時經紀公司對港媒回應：「co-parent是有些意思在，你們有什麼事就直接問她。」並未否認婚變，還給出帶有玄機的說法。

粉絲發現樂基兒身形消瘦不少。(圖/樂基兒 IG)

樂基兒2月底暴出婚變消息。(圖/樂基兒 IG)

後來本月2日，樂基兒在IG再度發文，可見化著精緻妝容的她，身穿低胸透膚馬甲裙搭配性感皮褲，苗條好身材一覽無遺，外面還披了一件黑色西裝外套，看上去格外霸氣，其中一張照片，更回眸對著鏡頭露出燦爛的笑容，看似心情頗好，據先前港媒報導，樂基兒離婚後為了模特兒工作減肥，盼重新在香港接下時尚活動，有粉絲看到近照就說：「樂基兒看起來瘦了不少」，不過這篇貼文的打卡地點是美國拉斯維加斯的百樂宮酒店，加上她最近旅遊散心的地點也在美國，還曬出兒子玩玩具的照片，種種一切疑似否認婚變，讓外界看得霧裡看花。