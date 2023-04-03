霹靂國際多媒體（8450）與全球數位典藏品平台VeVe Digital Collectibles（簡稱VeVe）發布《Pili Fantasy》系列第二波「御天五龍」數位典藏品，將於臺灣時間4月5日凌晨3時開始販售，太平洋時間則是4日中午12時，定價30美元，限量8,040套，有興趣的收藏家快手搶購。

兩者於2022年2月發行《Pili Fantasy》系列第一波數位典藏品，「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四大主角設計精細度與東方武俠元素受海內外玩家與收藏家歡迎，逾3萬套秒殺。許多粉絲發揮創意，透過二次創作，與網友分享自己的創意作品。

第二波「御天五龍」日前確定啟動，同樣採盲盒銷售，「御天五龍」是上古時代的護天五龍神，由龍族中五位皇子組成，分別為「天尊皇胤」、「熾燄赤麟」、「碧眼銀戎」、「紫芒星痕」、「邪影白帝」，身著戰甲，手持兵刃，威風凜凜，腳踩的魔法星芒增加動畫設計元素，視覺更令人驚艷，收藏家除了對角色的喜愛進而收藏公仔，也是投射對角色價值觀的認同。

VeVe由新加坡區塊鏈公司Ecomi創立，發行數位典藏品都是立體模型，並帶有AR功能，用戶能夠將立體模型投射到現實生活，享受虛實結合的樂趣。VeVe目前合作的都是國際知名IP，如Marvel、皮克斯、星球大戰、迪士尼等，而華人東方世界VeVe只與霹靂合作，可見VeVe對於霹靂IP耕耘與經營的肯定。

霹靂國際多媒體總座黃亮勛表示，來自臺灣的霹靂布袋戲在國際市場受到喜愛與討論，表示越來越多人認識霹靂IP，將持續透過多元形式推廣。

霹靂是臺灣著名電視布袋戲企業，代表作品「霹靂布袋戲」系列作品已推出近80部、超過3,000小時的劇集故事，誕生4,000多個英雄人物。30多年來，靠著不間斷的IP創作及一條龍的影視製作，橫跨電視及電影產業。霹靂從臺灣出發，作品風靡至日本，登上串流服務平台Netflix。