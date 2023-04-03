台南市永康區二王私有基督教墓園配合市地重劃將遷葬，國民黨立委陳以信今天批評市府事先未與家屬及文史界溝通，恣意限期重劃的做法手段粗暴。市府回應指出，今年2月已邀集民政局、都發局、永康區公所拜訪聯合服務會董事，說明市地重劃程序及了解土地所有權人意見，並責成相關單位先行啟動文化資產調查；在文資調查及審查程序未完成前不會遷葬，並非沒有事先溝通。

陳以信說，日前與家人返鄉掃墓，得知市府要進行二王市地重劃，令他相當震驚。他的家族多位先人埋葬於此，他與家族成員身為墓園家屬，卻未接獲市府通知徵詢，現在一紙行政命令就要家屬立即遷葬，做法粗糙、粗暴，不只對廣大墓園家屬不尊重，更是對先人非常不敬。

陳以信還與吳延晃、金冠宏等地方文史學者共同前往勘查，瞭解該墓園從1970年代創立至今已近一甲子，占地雖僅0.6公頃，但有近千門墓塚；許多埋葬在此的教徒，與近代基督教在台發展歷史具有深刻的關聯。

陳以信認為，未來墓園如能有更妥善的規畫，應可成為後人學習基督教來台早期歷史的重要文化資產，呼籲市府應立即暫緩重劃，尤其應該先與墓園家屬溝通，並廣納文化各界意見後，再審慎決定。

市府民政局回應說，此案於今年2月曾邀集民政局、都發局、永康區公所拜訪聯合服務會董事，說明市地重劃程序及了解土地所有權人意見，並非陳以信委員所指未事先溝通。

市府地政局也說，當天與會人員意見相當多元，包括希望市府另建基督教專用納骨塔、原地保留朝公園化方向發展或設立文史紀念館等，但因事涉市地重劃整體所有人的權益，針對聯合服務會各董事的意見，市府非常重視，已責成相關單位先行啟動文化資產調查，在文資調查及審查程序尚未完成前，二王私有基督教墓園不會進行遷葬作業。