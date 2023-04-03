桃園市的備用抗旱水井，從2016年的15口增加至28口，每日供水量由6760噸增加至1萬4890噸，水務局已盤點完畢、環保局也已完成地下水水質監測。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

石門水庫蓄水量4月起首度跌破5成，桃園市早在3月中就在市長張善政指示下，成立旱災災害緊急應變小組，水務局已盤點28口備用抗旱水井，日供水量達1萬4890噸，超過2016年逾1倍，環保局也已完成水質監測，都能達民生次級用水使用，加上119口公有水井和50餘口工業抗旱井，全面備戰。

水務局指出，近年氣候變遷造成全球發生乾旱的頻率大幅增加，台灣2021年才經歷過「百年大旱」，去年台灣南部降雨量更是30年來新低，台灣年總用水量約165億噸，目前有96座水庫，有效蓄水量約20億立方公尺，而地下水年利用量約59億噸，約占4成年總用水量，足見地下水資源在整體水資源利用的重要性。

水務局指出，儘管目前桃園市水情正常，暫無缺水疑慮，但水庫蓄水率持續降低，為及早應變，全面進行抗旱井盤點整備作業，其中備用抗旱水井已從2016年的15口增加至28口，每日供水量由6760噸增加至1萬4890噸，水務局已盤點完畢並試運轉以確保正常運作，環保局也已完成地下水水質監測，可用於景觀澆灌、沖洗馬桶、清洗地面等民生次級用水使用。各公所及教育局也盤點其他水井，共計119口公有水井，每日約可供水量約2.1萬噸。

水務局也與民間合作妥善利用廠商現有水井資源，每個行政區規畫3至5口工業抗旱井，目前已協調50餘口工業抗旱井，核發水權量每日約2.4萬噸，後續也將投入抗旱行列，擴大地下水備援能量。只要旱災應變中心決議立即開放民眾取水時，民眾就可利用市府抗旱專區網頁及水務局水情APP查詢鄰近抗旱水井取水點，水務局也採智慧化管理監測即時水位變化防超抽。