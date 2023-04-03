性生活美滿能夠增情侶間的感情，不過若沒有生育計畫，最好做好保護措施。一位自嘲是幸運女孩的人妻表示，她和另一半的避孕措施只有計算安全期、體外射精，最近她發現月經遲到，沒意外的話就是又懷孕了，因此呼籲「拜託不要傻傻相信有所謂的安全期」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己和老公的避孕方法只有計算安全期和體外射精，沒有戴保險套也沒有吃避孕藥。近日原PO發現，平時誤差只有3天的月經已經遲到5天，「沒意外就是又有了」，因此她將準備戒酒，同時也奉勸女性做好戴套、吃藥、避孕環等各種避孕措施，「不要再僥倖覺得自己不會懷孕喔」。

對此，許多網友回應，「妳不是幸運，妳只是笨」、「不需要妳警示，只有妳會相信這種鬼話」、「女生本來就沒什麼安全期，甚至在月經來都有可能是會懷孕的時期」、「本來就沒有安全期這種東西啊，所謂的安全期只是相對安全一點點，根本不是真的安全」、「只是自己知識不夠吧…才會傻傻相信」。

不過也有不少人指出，原PO宣告自己即將戒酒，代表她是準備把小孩生下來，紛紛緩頰「她看起來應該是有計畫懷孕，佛系避孕的那種而已」、「人家只是炫耀安全期還是會懷孕而已，一堆人是在酸什麼」，原PO則說明，「如果我完全不想生小孩，我就不會這麼輕鬆帶過了，單純只是佛系避孕，順便分享給不怕死的大家參考看看案例而已」。

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