周日，俄羅斯第二大聖彼得堡的一間咖啡廳發生爆炸，40歲的軍事記者「塔塔兒斯基」（Vladlen Tatarsky，真名馬克西‧福明Maxim Fomin）被炸死，另有 32 人受傷。俄羅斯治安當局嚴辦此事，剛剛拘留了1名嫌疑人。

莫斯科時報(the Moscow times)報導，在爆炸發生後不久，聖彼得堡警方成立專案小組，該小組周一表示，26歲的聖彼得堡女子多莉亞•特雷波娃 (Daria Trepova)涉有嫌疑，已拘留調查。

俄羅斯反恐怖主義委員會 (NAC)聲稱，這是烏克蘭情報部門精心策劃的恐怖攻擊。NAC 表示，特波娃是俄羅斯異議份子納瓦尼(Alexei Navalny)的支持者，而烏克蘭收納了此人，引誘她發動這場爆炸案。

塔斯社援引俄羅斯消息人士的話說，是把炸彈「藏在塔塔兒斯基作為禮物的雕像內」，一段影片顯示，塔塔兒斯基將雕像放在他旁邊的桌子上，然後炸彈在五分鐘後引爆。

俄羅斯外交部周日向塔塔兒斯基致敬，稱他是「真理的捍衛者」抨擊西方政府未就此事表態，顯然是雙重標準。

烏克蘭倒是提出譴責，總統顧問波多利亞克( Mykhailo Podolyak)對聖彼得堡咖啡館爆爆炸事件，是「國內恐怖主義」，言外之意是，與烏克蘭無關。

有意思的是瓦格納傭兵團領導人普里戈津(Yevgeniy Prigozhin)也不認為是烏克蘭所為。他說，咖啡館租給了一支名叫 Cyber Front Z 的極端組織，他們更有可能涉案。

普里戈津說：「我不會將這起事件歸咎到基輔政權。我認為這是一群與政府無關的激進分子的行為。」

塔塔兒斯基來自頓內次克，理論上是烏克蘭人，但現在俄羅斯聲稱已吞併該地區，由親俄勢力所控制。他本人自然是狂熱的親俄份子，在 Telegram 上有超過 50 萬的支持者。

2022 年 9 月，在俄羅斯舉行四地公投時，塔塔兒斯基在網上發布影片支持，發誓要「殺光、搶光一切」，此舉遭到大多數國際社會的反感。