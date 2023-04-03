來自北部的11人登山隊，日前攀登干卓萬山、卓社大山，其中，66歲蔣姓隊員落隊，2日清晨在干卓萬山附近斷崖往三叉營地時失聯；南投縣消防局隨即派員上山搜救，但至3日仍未發現蔣姓山友蹤跡。

南投縣消防局指出，這起山域事故11人登山隊成員，主要來自桃園市、新北市，3月31日從仁愛鄉萬大林道入山，將攀登干卓萬山、卓社大山等百岳，預計3日自武界林道下山，但2日清晨6點報案，指稱蔣姓男子失聯，請求協尋。

據解，蔣姓男子疑因身體不適腳程較慢，從萬大林道入山後，一直走在隊伍後方，同行山友與蔣姓男子保持一定距離，每隔一段時間透過呼叫關切，原本蔣姓男子都有回應，2日清晨在干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處往三叉營地方向，呼叫蔣男時卻沒有回應，隊員擔心他失足墜崖於是報案求援。

南投縣消防局獲報後，2日派遣6名搜救人員搭乘直升機到干卓萬山附近，再步行前往疑似墜崖地點搜救；不過，搜救人員3日仍未發現山友蹤跡。