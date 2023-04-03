韓國超夯選秀節目《Produce101》開播後，成功打造出I.O.I、WANNAONE、IZ*ONE、X1國民女團和男團，豈料節目第4季結束後驚爆「全造假」，在檢警深入調查後，製作人安俊英認罪靠賄賂撈錢，被判2年有期徒刑。安俊英在2021年11月出獄，近日卻被發現竟重返Mnet電視台，今（3）日也證實了，在韓網掀起正反面論戰。

綜合韓媒報導，過去因造假風波被關2年的王牌製作人安俊英，近日被發現在他出獄沉寂1年多後，已經重返Mnet音樂部門工作，立刻在韓網論壇上成為熱議話題，從留言中看出大部分觀眾都無法原諒他；但Mnet電視台今日對此證實，「再給他一次機會」。

Mnet聲明中提到，安俊英已經重新回公司入職，這段期間他有表達強烈想為電視台付出的心意，且他已2021年11月已刑滿出獄，時隔約1年半，他也為自己過往的錯誤深刻反省。

安俊英是韓國最火紅的選秀節目《Produce101》製作人，在2019年才終於被爆出4季全造假的醜聞，最初是被忠實觀眾發現練習生票數有異樣，指控安俊英造假；沒想到在警方介入調查後，發現安俊英真的私下收賄，擅自竄改觀眾付費投票的結果，間接害多名練習生錯過出道機會，換了別人的人生，相當可惡，最終安俊英被判2年有期徒刑和罰款3700萬韓元。