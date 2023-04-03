34歲大陸女星景甜2018年認愛大1歲桌手好手張繼科。豈料，男方近期遭爆出因欠下龐大債務，洩漏前女友的私密影片，以此抵債，雖然張繼科對此發出聲明駁斥，但仍有不少品牌與其切割。

張繼科工作室此前曾發出聲明否認網傳流言，表示：「他來不涉及任何債務糾紛，以及損害他人隱私以求自保之情況。」更指出已請律師蒐證，期望能減少流言的傳播，豈料大陸媒體《經濟觀察報》記者李微敖在微博上接連發聲，稱根據能對外公開的司法資料顯示，張繼科洩漏的景甜的私密影音的情況屬實。

對於張繼科遭爆出一系列的負面黑料後，體育品牌安踏首先以刪除他的宣傳微博、影片等舉動開出切割第一槍，據陸媒報導，其客服回應：「目前已終止和張繼科的所有合作。」此外，更至少有4個與張繼科合作品牌也刪除相關內容，與他切割。

另外，更有網友挖出張繼科的過往直播，其畫面中顯示他拿著品牌的鞋子，並直言：「肯定不好看阿，這鞋。」讓網友抨擊：「雖然確實不好看，但也要重視一下品牌方吧」、「都收錢了，大可不必。」

事實上，綜合陸媒報導，張繼科此前才傳出剛買了691萬人民幣（約3,100萬元台幣）的豪車，加上此前公布的大陸體壇財富榜中，張繼科以年收入6000萬元人民幣(約2.6億新台幣)的金額位列2016年榜單第二名的位置，讓不少網友紛紛留言批評。

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