（高公局提供）

明日是清明連假第4日，預估國道交通量115百萬車公里，是平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，是平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段是國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等13路段，建議西部國道北向，南部地區9時前出發，中部地區12時前出發；國5北向建議9時前出發。

今（3）日是清明連假期3日，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口、大雅至台中系統；國3北向關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統等5路段。截至17時，國道交通量83.4百萬車公里，預估全日交通量118百萬車公里。

高公局表示，今日下午14時52分國1北向296.5公里處1輛小客車自撞護欄，占用內線車道，下午15時8分排除，後方車流回堵3公里；15時2分國5北向30公里處2輛小客車追撞，占用內線車道，下午15時8分排除，後方車流回堵2公里；16時26分國1南向314.5公里處2輛小客車追撞，占用內線車道，下午16時30分排除，造成後方車流回堵3公里。

明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口及南投服務區便道、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。