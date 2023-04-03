塔壁比出數錢動作，就算裁判走過看到也沒吹技術犯規警告。(取自YT影片)

賽前例行賽封王魔術數字僅剩下「1」的新北中信特攻，3日趁著台啤英熊主控蔣淯安發燒缺陣，以及7人得分上雙的平均火力，特攻最後以103比88輕取英熊，除把隊史連勝紀錄推進到12場，也以21勝4敗戰績，提前宣告搶下隊史首次的例行賽第1，隨著比賽結束，現場也拋下黃色彩帶慶祝。

整場比賽勝負幾乎在上半場就定調，因為特攻上半場就「精彩」出現11次抄截，搭配謝亞軒半場就投進5顆三分球、獨拿17分的瘋狂外線火力，特攻一度取得26分大幅領先，打完上半場，特攻取得61比39領先，阿巴西與卡斯半場也各拿10分。

不過場上氣氛隨著裁判「尺度」逐漸充滿火藥味，上半場先是柯歐斯和卡斯相互嗆聲，下半場換成塔壁跟克力斯爆發激烈口角，這兩次衝突都因抗議裁判尺度造成，且都差點演變成嚴重肢體衝突，塔壁甚至後來在場上比出數錢動作，擺明無法相信尺度如此離譜。

早已感覺追趕不上的英熊，下半場雖曾追到只差12分，卻馬上遭到特攻利用抄截與三分外線重新擴大領先，讓他們打得越來越沒氣力，儘管勝負到了最後關頭早已底定，特攻卻依然把主控林韋翰留在場上打完比賽，畢竟他不僅想爭助攻王，今天的11分、12助攻與8抄截數據也很接近大三元。