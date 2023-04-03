前總統馬英九率團訪問大陸，今天從湖南長沙搭機飛抵重慶市，傍晚會見重慶市委書記袁家軍。（藍孝威攝）

前總統馬英九率團訪問大陸，今天從湖南長沙搭機飛抵重慶市，傍晚會見重慶市委書記袁家軍。（藍孝威攝）

前總統馬英九率團訪問大陸，今天從湖南長沙搭機飛抵重慶市。傍晚會見重慶市委書記袁家軍時，馬英九回憶幼時爸爸媽媽每晚給他講床邊故事，不是羅賓漢或白雪公主，而是滿清末年國父革命，還有抗日英雄包括高志航等人的故事，在他的成長過程中影響很大，因此他這次要帶台灣的年輕人參觀重慶抗戰博物館，探尋兩岸共同的記憶。

會見於今天傍晚5點半在渝州賓館的渝州會堂舉行。袁家軍於去年中共二十大晉身中共中央政治局委員，早年曾在浙江任職，去年12月底剛接任重慶市委書記，被外界視為中共總書記習近平的人馬。

馬英九向袁家軍介紹，這次除了走訪重要的歷史地點外，也相當期待看到重慶市的發展與規畫，今天下午參訪了重慶市城市規畫展覽館，印象相當深刻，重慶的先進與都市規畫，讓他非常訝異，讚嘆不已。因為他曾擔任台北市長，知道治理一個城市的難度。

馬英九事前也做了功課，提到「袁書記是航天太空專家，具備國際宇航科學專業，我聽說您英語也很好，深信重慶由您主政，推動城市進一步走向現代化的進程，應是一大推力。」

馬英九指出，相信重慶的現代化，對於台商、台企來說會是前來發展的一大誘因，也是兩岸交流的重要根基。放眼重慶的環境，將會吸引大量台商、台企落腳，未來無論是在新能源、電子訊息產業等方面，重慶應該可以和台灣將有更多深化合作的可能。

馬英九直言，重慶對他來說意義重大，「因為我的父母親就是在重慶的中央政治學校認識，兩個人都是在對日抗戰八年期間完成大學教育的。父親還曾響應蔣介石委員長『十萬青年十萬軍』的號召從軍報國；媽媽曾鼓勵爸爸：『歷史上成功的男人都是從戰場走過來的。』他們都經歷過流離失所、躲日機轟炸的戰爭歲月，那些經驗刻骨銘心，從小就是我床邊故事的主題。」

馬英九表示，「正因如此，我這次特別帶著年輕人，一路來看當年抗戰的遺跡。明天我們也要去參觀重慶抗戰遺址博物館，我帶著台灣的青年朋友們走訪我們中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共有的記憶，我深信這對年輕人來說，是一段重要重新連結起兩岸的過程。」

馬英九表示，尤其是這些年來，兩岸因為政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升，讓他甚感憂心。自他2016年卸任後，在台灣的東吳大學擔任講座教授，接觸了很多陸生，深刻體認兩岸青年交流的效果與重要性，因此這次決定自己身體力行，帶著台灣的年輕朋友來，和大陸同學們交流，希望能夠讓兩岸人民間的敵意逐漸減緩，兩岸之間才有真正的和平。

馬英九表示，從這幾天在武漢大學、湖南大學的交流效果來看，他認為是成功的，每一場交流結束後，兩岸的同學們就迫不及待地交換微信，甚至到要上車時都欲罷不能。「袁書記，這就是兩岸年輕人之間，最坦誠、最真實的樣貌，兩岸都有責任，讓這樣的交流持續下去，甚至擴大到經貿、文化、社會、中小企業及青年等各面向深度交流合作。」

袁家軍提前到會客廳等候馬英九，利用空檔，袁家軍詢問了隨團的學生，得知學生年紀最小約20出頭，年紀稍長的在唸博士。

會見時，袁家軍表示，非常高興能在春暖花開的季節在重慶見到馬先生一行，「特別是重慶作為國共合作，作為見證大陸和台灣經貿、文化、人文交流非常密集的地方，也是一個非常重要的地方。」

袁家軍表示，訪問團的學生有大學生、碩士生、博士生，而他們最小的就是20幾歲，最大的也不過30歲，「他們是未來國家發展的希望，而馬先生一行這趟來大陸，反覆的強調，堅持九二共識、堅持推動兩岸的交流合作、共贏發展，這和馬先生長期一貫的在推動兩岸大開放、大合作、大交流、大發展，的歷程是完全一致的。」

今天這場會見，大陸方面由國台辦副主任潘賢掌陪同。