藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年她斜槓當起Youtuber，因犀利發言與自然不做作的個性成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日頻道推出愚人節企劃惡整薔薔，讓她一度嚇到癱軟。

團隊為了準備愚人節整人企劃，特地和薔薔爸爸和佣人串通，除了拍攝搶狗的監視器畫面，還特別準備以假亂真的報案單，乍看和一般報案單並無不同，但報案說明中暗藏一句「愚人節快樂」，經紀人趁薔薔上節目時在群組內通知薔薔養的狗「栗子」不見了，薔薔下節目後看到訊息立刻狂奔上車打電話給爸爸，崩潰哭求爸爸調監視器，「栗子還給我！」

薔爸為了安撫薔薔只好脫稿演出，表示已經抓到搶狗的歹徒，有三、四個警察壓著歹徒，犯案人員有一男一女，「要不是我趕快去報案，差一點就抓到林口去殺了。」薔爸更主動加戲「人怕出名，狗怕肥，妳那個狗那麼肥人家也要抓去殺」，薔薔回到家後發現栗子不在家中瞬間崩潰，助理讓薔薔看監視器，薔薔最後才發現是被整，瞬間癱軟在地。

薔薔最後才發現被整。（圖／翻攝林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

薔薔在最後看到栗子後激動抱著愛寵，許多網友留言：「看的出來栗子在薔薔心中很重要，幸好栗子沒事」、「爸爸太會演了，演的很自然」、「邊看邊跟薔薔一起大哭，這個愚人節整得太狠」、「栗子就像薔薔的孩子一樣，知道被綁架真的會很著急」。