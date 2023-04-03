彰化一名曾姓男子見到一名火辣的檳榔西施，竟起色心伸出鹹豬手襲臀，又2度撫摸對方肩膀、頭髮及背部，讓檳榔西施深感噁心、不舒服，報警提告；法官依性騷擾防治法，判處曾男應執行拘役30日，得易科罰金。

據判決書指出，曾男去年8月14日上午7時許，至A女任職之檳榔攤內，利用A女從冰箱拿取物品之際，趨前拍擊A女臀部1下；同年月21日上午8時許，曾男又利用A女在櫃檯電腦桌繕打商品清單報表之際，上前撫摸A女之左肩、頭髮及背部，令A女深感噁心、不舒服，立即躲開，2度對A女為性騷擾行為。

A女事後不堪受辱報警處理，指訴稱：「我遭該名顧客碰觸時，我感到不舒服及噁心。發生當下，我有躲閃不想讓該名顧客碰觸到我的身體」。

但曾男於警詢及檢方偵訊時卻稱「忘記了」，辯稱自己對事發經過沒有印象。

法官勘驗現場監視器畫面，發現A女遭曾男撫摸左肩、頭髮及背部後，有略微起身朝其右手退縮，以避免再次遭到對方撫摸之舉，客觀上應認曾男所碰觸之肩膀是性騷擾防治法第25條所指之「其他身體隱私部位」。

法官審酌2人素不相識，曾男未經A女同意之情形下，突然撫摸對方，引起A女嫌惡且有遭受強烈冒犯之感，法官依性騷擾防治法，判處曾男應執行拘役30日，得易科罰金。