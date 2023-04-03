台南學甲88槍擊案，台南檢警向上追出學甲慈濟宮董事長王文宗，涉嫌在大陸提供酒店客房窩藏主嫌洪政軍並資助生活開銷，被認定是「幕後指使者」，且有串滅證及逃亡之虞，3月25日向台南地方法院聲押禁見獲准後，王不服抗告，經台南高分院撤銷發回，4月1日地院裁定70萬元交保，並限制住居及出境出海，南檢已於昨天深夜提出抗告，台南高分院今天下午裁定駁回，且不得再抗告。

二審認為，首先被告與被害人郭再欽、謝財旺雖曾因4年前議長選舉交惡，近期也因支持不同的市議員候選人有選舉恩怨，但在沒有其他積極證據可資佐證的情形下，尚難僅以選舉恩怨糾紛，即認定被告有非法持有槍彈及恐嚇犯行。檢方即使認為，同案被告孔祥志所述的犯罪動機不可採，但此為偵查時如何蒐證、或審判時如何判斷的問題，不能以孔祥志所述的動機不可採，即反面推認此案的犯罪動機，係起因於被告與被害人郭再欽、謝財旺之間的選舉恩怨。

其次，被告雖與同案被告楊展華、謝俊誠、洪政軍熟識，且洪政軍、楊展華都稱呼被告為「董仔」、「老闆」，但此僅能說明被告與洪政軍等人相當熟識，並有一定的交情，這也是被告何以願意涉犯藏匿人犯罪的原因，因此在沒有積極證據得以證明的情況下，尚難僅以被告與楊展華、謝俊誠、洪政軍有一定程度的交情，認定被告也有參與此件持槍恐嚇犯行。

第三，同案被告洪政軍藏匿大陸地區時，持用的手機、大陸門號及微信支付帳號，均為被告所提供，被告已坦承在卷，且洪政軍除了用FACETIME與配偶聯絡外，也只跟被告聯絡，然此僅能證明被告確實涉犯刑法藏匿人犯罪嫌。至於被告係因偶遇洪政軍後基於同鄉情誼及深厚交情給予協助？抑或係因其他考量資助洪政軍，其原因不一而足，尚難僅以被告確有藏匿人犯的犯行，在沒有其他積極證據可以證明的情形下，認定被告涉及非法持有槍彈及恐嚇犯行。

第四，從槍手孔祥志與友人之間的LINE對話，可知孔祥志係將「謝財旺」、「臺南市市議員」、「王文宗」列為同類對象。因此孔祥志向友人提及「王文宗」時，似乎是指槍擊犯案的對象，難以此認定被告有參與此件持槍恐嚇犯行。

二審指出，原審斟酌全案事證，認定被告尚非犯罪嫌疑重大；另就被告涉犯刑法藏匿人犯罪部分，依刑事訴訟法規定，並斟酌被告的身分地位、資力、犯罪情節輕重等一切情狀，准予被告提出70萬元的保證金後釋放，並限制住居及限制出境、出海8個月，駁回檢察官羈押及禁止接見、通信的聲請，經核並無違法或不當之情事，抗告意旨指摘原裁定違法、不當，為無理由，應予駁回。