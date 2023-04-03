新竹縣112學年度公立與非營利幼兒園將於5月招生，採現場或網路報名雙軌制，家長5月12日起可至新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生平台，查詢各公立及非營利幼兒園招生缺額，了解報名流程。

招生登記將依對象分為優先入園及一般入園兩階段，因公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額提供給一般幼兒就讀，且招生年齡以5、4、3足歲幼兒優先。

優先入園登記時間為5月18日上午9時至5月20日中午12時止，採各園現場登記的方式，抽籤時間為5月20日下午2時。一般入園網路登記時間為5月31日上午9時至6月2日中午12時止，請至新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生平台登記，而各園現場登記時間則為6月2日上午9時至6月3日中午12時止，抽籤時間為6月3日下午2時。

為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，每名幼兒登記公立及非營利幼兒園以各1園為限，抽籤後若同時錄取公立幼兒園及非營利幼兒園，僅能擇1園報到。另外，考量雙薪家庭托育需求，公立幼兒園也開辦下午4時過後的延長照顧服務，讓家長安心托育。

今年新增竹北市鳳岡國小附設幼兒園1班，2到3歲專班則有新埔鎮文山國小附設幼兒園、關西鎮坪林國小附設幼兒園及新豐鄉新豐國小附設幼兒園，每園各新增1班。另外，新建文小十非營利幼兒園為第1年招生，招生作業將另外辦理。