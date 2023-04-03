全中運開幕式演出，將由當代藝術家藝張逸軍帶領450多名學子與表演者舞出感動。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

全台首位加入太陽馬戲團的當代表演藝術家張逸軍，受新竹縣政府全中運執行委員會邀請，擔任開幕典禮總導演，將帶領450多名學子與表演者展現出「一覽大霸尖山，小天下」、「一品東方美人，亙古今」、「一曲四月望雨，動人心」、「一展科技大才，創世紀」等4大亮點，盼舞出大地的質樸感動。

2023年全國中等學校運動會將於22日在新竹縣體育館舉辦開幕典禮，由張逸軍擔任總導演。張逸軍畢業於國立台北藝術大學舞蹈學院，師承羅曼菲、吳素君、鄭淑姬、王雲幼等教授，更曾隨著太陽馬戲團巡演世界演出4000餘場，也是首位入選太陽馬戲團的台灣人。

自承在湖口長大的張逸軍說，讀中學時利用課餘進舞蹈社練習，還會自己到舞蹈社附近的北勢溪排水溝旁加強練習，待在湖口練習的時間比家裡還長，因此湖口就是他吸收藝術養分及養成的地方。

此次是張逸軍返鄉以來首次受到新竹縣政府邀請演出，而且是接下總導演一職，他表示當下心情只有近鄉情怯可以形容，最終仍決定接下這個重任，同時期盼全中運開幕能帶給大家感動。

張逸軍說，種子老師帶著湖口高中跆拳道的孩子跳舞，學跆拳道的孩子肢體相對沉穩，短時間內要帶領孩子克服困難並增加律動感，對老師來說是一大考驗，教導過程並非要動作做得多漂亮，而是希望能夠感動人心。再次踏上新竹縣土地，希望藉由這次演出，讓客家人學習原民古謠，讓原住民一同高唱山歌，讓腳步踩在同塊土地上，讓你我呼吸穿梭同一片山林間。