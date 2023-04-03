竹北市推出市民專屬紓困金6000元，市公所設計3階段發放，目前進入第2階段e化申請，共有近18萬人完成領取。適逢市長鄭朝方就職上任滿百天，他也細數百日來政績，除了民生紓困金發放，公共建設方面，執行既有公設補救計畫，改善老舊廁所及建物，完成第4公墓修繕。

鄭朝方表示，上任滿100天的日子別具意義，短短3個月市公所團隊積極推動執行各項市政改革，其中竹北6000幸福加倍紓困金發放已順利完成第1、2階段溫馨直送及e化申請，近18萬人完成領取，其中第2階段e化共有16萬7806名市民申請，於3月30日前均已匯款入帳。

竹北市公所市政e化第1步以紓困金發放揭開序幕，鄭朝方強調，過程需通過戶政、社政、民政、財政、資安、金融、資訊機構等7個系統跨域整合，挑戰完成中央級e化層級建置系統。此次紓困金e化申請成功率破9成8，也為公所推動市政e化注入一劑強心針。

e化申請網站目前已轉型「發放站查詢網站」，提供還未申領民眾輸入身分證字號查詢自己所屬現金領取發放站點。

第3波現金發放將於8日至10日展開，分3大區域、設置17個發放站，分為東區6站：隘口社區活動中心、東平里集會所、六家國小禮堂、中興社區活動中心、中興里集會所、十興國小禮堂。中區5站：仁愛國中、斗崙里集會所、中崙里集會所、中正國小禮堂、竹仁國小禮堂。西區6站：竹北市農會、新社國小、白地里集會所、麻園國小、尚義里集會所、大義里集會所。