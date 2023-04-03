桃園正處建設期，重劃案如雨後春筍般增加，圖為中壢運動公園區段徵收案。(蔡依珍攝)

桃園正處建設期，重劃案如雨後春筍般增加，但因地政局無工程類人員，工程統包轉交給工務局辦理，也導致工務局無法負荷，議員建議應把重劃工程回歸地政局，一條龍推動業務才是正軌。地政局坦言五都都有針對重劃工程成立專責單位，只要有員額擴編就會優先考慮成立重劃工程科。

議員許家睿指出，市地重劃應多方整合，一條龍推動業務，直指桃園各項重劃區的工程，竟然都是委託工務局新建工程處承辦，但新工處本身就業務繁重，超載後竟轉由養工處辦理，像是大勇市地重劃案就是一例。

許家睿質疑養工處的任務應該是養護維管，保持路平、燈亮、水溝通，怎麼會變成還要新建工程，「工務局自己工程都做不來了，還要兼辦地政局業務！」

「地政局業務怎麼會交給工務局執行！」許家睿說，重劃業務太過分散，希望多方整合，一條龍推動市地重劃業務，尤其目前光是公辦的重劃就有8區，跨區重劃解編多達35區，未來業務量只增不減，應該要檢討人力編制。

地政局長蔡金鐘坦言，桃園市地政局沒有工程人員，所有工程包括區段徵收，都委由工務局辦理，其他五都都有針對重劃工程成立專責單位，方便業務推動。

蔡金鐘直言，組織編制員額要夠才能增加，預估需要15位人力，若有機會擴編將優先考慮成立工程科，重劃案的分配、查估、工程都由地政局一條龍服務。