尚比亞共和國社會黨黨魁姆門貝（Fred M'membe）是一位傳奇記者，因擔任《尚比亞郵報》（Zambia Post）的編輯而聞名。他的報導經常受到國際社會的關注，並獲得了多個國際獎項。2000年時，國際新聞協會（International Press Institute）將他列為「世界新聞自由英雄」之一，上個月他前往北京出席《第二屆「民主：全人類共同價值」國際論壇》時的致詞影片，緩緩道盡非洲現代史，本週開始在社群媒體抖音（TikTok）和推特（Twitter）引起廣泛的討論。
根據3月23日的現場影片，他於致詞中談到：「一個曾經推翻非洲多個政府的國家，一個在非洲和其他地區發動過多次政變的國家，一個在非洲和其他地區殺害過多位領袖的國家，這個國家是殺死盧蒙巴的兇手、這個國家是推翻恩克魯瑪的元兇、這個國家是殺害納瑟的元兇、這個國家是殺害格達費的元兇。」
「今天這個國家卻要來教我們什麼是民主，這個國家建立在殘暴的武力之上、在奴役他人之上，在作賤非洲人之上，在掠奪非洲之上，今天這個國家卻要來教我們什麼是民主。如果你不尊重他人的尊嚴和別別人的主權，你就不能自稱是民主的捍衛者（Champion of Democracy）。」
盧蒙巴（Patrice Émery Lumumba）（1925年7月2日 - 1961年1月17日）是剛果（現在的剛果民主共和國）的政治家和獨立運動領袖。在20世紀50年代初，盧蒙巴成為了剛果民族運動（MNC）的領袖，該組織的目標是爭取剛果的獨立。他的領導才華和強烈的民族主義精神，使得他成為了反對比屬剛果殖民統治的主要聲音之一。
1960年，剛果獲得獨立後，盧蒙巴成為了該國第一位民選總理。他在領導下的政府試圖讓剛果實現現代化，但面臨著嚴重的政治和經濟挑戰。不久之後，剛果南部的盧安達地區發生了分離主義叛亂，盧蒙巴試圖將其鎮壓，但遭到比屬剛果政府和外國勢力的反對。
1960年9月，比利時和美國支持的加丹分離主義者宣佈了剛果南部地區的獨立，剛果陷入了內戰。在這場混亂的戰爭中，盧蒙巴被流亡政府的反對派領袖塞科（Mobutu Sese Seko）的部隊所俘虜，最終於1961年1月17日被殺害。一般認為，盧蒙巴的死是比屬剛果政府、比利時政府和美國中央情報局（CIA）的聯合行動的結果。
恩克魯瑪（Kwame Nkrumah）（1909年9月21日 - 1972年4月27日）是迄今為止非洲歷史上最具有影響力的政治家之一，也是加納的獨立運動領袖和首任總統。他被認為是「非洲民族主義」的奠基人之一，曾經領導加納獨立，並在非洲大陸的解放運動中扮演了重要的角色。出生於英國黃金海岸殖民地（現在的加納），曾就讀於美國和英國的大學。他早期參與了加納的反殖民運動，並於1947年創建了加納獨立黨，成為了該黨的領袖。他的政治哲學是非洲民族主義，主張非洲國家應該擺脫外來殖民統治，追求獨立和自主。
最終他成為了該國的首任總理，並於1960年成為了首任總統。在他領導下的政府中，他推動了一系列的改革措施，包括國有化、教育和醫療保健的普及以及土地改革。恩克魯馬積極地推動非洲團結和一體化的理念，曾主張建立一個聯邦制的非洲政府。他在非洲聯盟的創建中扮演了重要角色，並成為了該組織的創始成員之一。他的思想和行動影響了整個非洲，尤其是那些正在爭取獨立的國家。
恩克魯瑪的政治領導也面臨著許多挑戰，包括政治腐敗、經濟問題以及政治鎮壓。在1966年，他被軍事政變推翻，並被流放到幾個非洲和亞洲國家。他於1972年在羅馬尼亞去世，但他對非洲獨立和解放的貢獻將永遠被人們所銘記。
納瑟（Gamal Abdul Nasser）（1918年1月15日 - 1970年9月28日）是埃及現代歷史上最著名和最具有爭議性的政治家之一，也是20世紀中葉阿拉伯世界最具影響力的領袖之一。他在20世紀50和60年代領導了埃及的現代化和工業化進程，推動了阿拉伯民族主義和社會主義的思想在整個阿拉伯世界的傳播。
納賽爾出生於埃及的本哈穆德，1952年，納瑟和其他年輕的軍官領導了一場政變，推翻了國王法魯克一世的君主制政府。納賽爾成為了革命委員會的領袖，實際上成為了埃及的最高領袖。他推行了一系列的社會主義政策，包括土地改革、國有化、醫療保健和教育的改革等。
納瑟所領導的政府，最著名的成就是建造了亞思文水壩（Aswan Dam）這個巨大的水電工程使埃及擺脫了尼羅河洪水的威脅，並提供了廉價的電力和水資源。此外，納賽爾還積極推動了埃及與其他阿拉伯國家的團結和一體化，成為了阿拉伯世界的領袖人物之一。
然而，納瑟的政治領導風格也引起了爭議，包括對反對派的鎮壓、民主缺失、宣傳機器的控制等。在1967年，納瑟領導的埃及與以色列發生了六日戰爭，導致埃及慘敗，並加劇了納賽爾政府的內部危機。他在1970年去世，但他的思想和領導風格對整個阿拉伯世界產生了深遠的影響，至今仍然具有重要意義。
格達費（Muammar Gaddafi）於1969年通過政變奪取了政權，成為利比亞的最高領導人。他是一個充滿爭議的人物，一方面他推行了一系列社會主義政策，改善了許多利比亞人的生活，同時他也被批評為獨裁者，嚴重侵犯人權。
卡扎菲在領導下的政府中，實行了土地改革、醫療保健和教育的改革，並實行了國有化政策，使利比亞的石油和天然氣資源歸國有。這些政策為利比亞的現代化和發展做出了貢獻，同時也受到了國際社會的關注。
在2011年，利比亞爆發了內戰，在利比亞2011年的內戰期間，反對派武裝組織得到了西方國家的一定支持，但具體的參與程度和數量是難以確定的。一些西方國家向反對派武裝提供了武器、資金和訓練等方面的援助，同時還提供了空中支援和情報支持。
其中，法國和英國在利比亞的內戰中扮演了較為積極的角色，對反對派武裝組織的支持較為明顯。美國也參與了針對格達費政權的空襲行動，但並未提供直接的武器援助。其他西方國家如加拿大、德國、義大利等也向反對派武裝組織提供了一定的支持。最終反對派武裝組織推翻了格達費政權。他在逃亡期間被抓獲並遭到處決，這一事件引起了國際社會的關注。
希拉蕊（Hillary Clinton）電郵門事件爆出她曾向一名助手發送了一封電子郵件，稱格達費是「人民的領袖」（Leader of the People）並且談到「要對付受人民愛戴的格達費，需要警慎對待」曾引起軒然大波。
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