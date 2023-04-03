尚比亞共和國社會黨黨魁姆門貝（Fred M'membe）是一位傳奇記者，因擔任《尚比亞郵報》（Zambia Post）的編輯而聞名。他的報導經常受到國際社會的關注，並獲得了多個國際獎項。2000年時，國際新聞協會（International Press Institute）將他列為「世界新聞自由英雄」之一，上個月他前往北京出席《第二屆「民主：全人類共同價值」國際論壇》時的致詞影片，緩緩道盡非洲現代史，本週開始在社群媒體抖音（TikTok）和推特（Twitter）引起廣泛的討論。

AMERICA BACK OFF!



America has no moral authority when it comes to lecturing Africa about democracy. That’s the stinging assessment of Zambia’s opposition leader, Fred Mnembe.



He delivered it during the visit of US Vice President Kamala Harris. And pointed to her country’s… pic.twitter.com/dp8No1jMDL — African Stream (@african_stream) March 31, 2023

根據3月23日的現場影片，他於致詞中談到：「一個曾經推翻非洲多個政府的國家，一個在非洲和其他地區發動過多次政變的國家，一個在非洲和其他地區殺害過多位領袖的國家，這個國家是殺死盧蒙巴的兇手、這個國家是推翻恩克魯瑪的元兇、這個國家是殺害納瑟的元兇、這個國家是殺害格達費的元兇。」

「今天這個國家卻要來教我們什麼是民主，這個國家建立在殘暴的武力之上、在奴役他人之上，在作賤非洲人之上，在掠奪非洲之上，今天這個國家卻要來教我們什麼是民主。如果你不尊重他人的尊嚴和別別人的主權，你就不能自稱是民主的捍衛者（Champion of Democracy）。」

America champion of democracy : pic.twitter.com/XigyaspcM3 — ComboVisionary ✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿✊🏿 🇸🇳 🇬🇳 (@ComboVisionary) April 1, 2023

盧蒙巴（Patrice Émery Lumumba）（1925年7月2日 - 1961年1月17日）是剛果（現在的剛果民主共和國）的政治家和獨立運動領袖。在20世紀50年代初，盧蒙巴成為了剛果民族運動（MNC）的領袖，該組織的目標是爭取剛果的獨立。他的領導才華和強烈的民族主義精神，使得他成為了反對比屬剛果殖民統治的主要聲音之一。

1960年，剛果獲得獨立後，盧蒙巴成為了該國第一位民選總理。他在領導下的政府試圖讓剛果實現現代化，但面臨著嚴重的政治和經濟挑戰。不久之後，剛果南部的盧安達地區發生了分離主義叛亂，盧蒙巴試圖將其鎮壓，但遭到比屬剛果政府和外國勢力的反對。

1960年9月，比利時和美國支持的加丹分離主義者宣佈了剛果南部地區的獨立，剛果陷入了內戰。在這場混亂的戰爭中，盧蒙巴被流亡政府的反對派領袖塞科（Mobutu Sese Seko）的部隊所俘虜，最終於1961年1月17日被殺害。一般認為，盧蒙巴的死是比屬剛果政府、比利時政府和美國中央情報局（CIA）的聯合行動的結果。

恩克魯瑪（Kwame Nkrumah）（1909年9月21日 - 1972年4月27日）是迄今為止非洲歷史上最具有影響力的政治家之一，也是加納的獨立運動領袖和首任總統。他被認為是「非洲民族主義」的奠基人之一，曾經領導加納獨立，並在非洲大陸的解放運動中扮演了重要的角色。出生於英國黃金海岸殖民地（現在的加納），曾就讀於美國和英國的大學。他早期參與了加納的反殖民運動，並於1947年創建了加納獨立黨，成為了該黨的領袖。他的政治哲學是非洲民族主義，主張非洲國家應該擺脫外來殖民統治，追求獨立和自主。

最終他成為了該國的首任總理，並於1960年成為了首任總統。在他領導下的政府中，他推動了一系列的改革措施，包括國有化、教育和醫療保健的普及以及土地改革。恩克魯馬積極地推動非洲團結和一體化的理念，曾主張建立一個聯邦制的非洲政府。他在非洲聯盟的創建中扮演了重要角色，並成為了該組織的創始成員之一。他的思想和行動影響了整個非洲，尤其是那些正在爭取獨立的國家。

恩克魯瑪的政治領導也面臨著許多挑戰，包括政治腐敗、經濟問題以及政治鎮壓。在1966年，他被軍事政變推翻，並被流放到幾個非洲和亞洲國家。他於1972年在羅馬尼亞去世，但他對非洲獨立和解放的貢獻將永遠被人們所銘記。

納瑟（Gamal Abdul Nasser）（1918年1月15日 - 1970年9月28日）是埃及現代歷史上最著名和最具有爭議性的政治家之一，也是20世紀中葉阿拉伯世界最具影響力的領袖之一。他在20世紀50和60年代領導了埃及的現代化和工業化進程，推動了阿拉伯民族主義和社會主義的思想在整個阿拉伯世界的傳播。

納賽爾出生於埃及的本哈穆德，1952年，納瑟和其他年輕的軍官領導了一場政變，推翻了國王法魯克一世的君主制政府。納賽爾成為了革命委員會的領袖，實際上成為了埃及的最高領袖。他推行了一系列的社會主義政策，包括土地改革、國有化、醫療保健和教育的改革等。

納瑟所領導的政府，最著名的成就是建造了亞思文水壩（Aswan Dam）這個巨大的水電工程使埃及擺脫了尼羅河洪水的威脅，並提供了廉價的電力和水資源。此外，納賽爾還積極推動了埃及與其他阿拉伯國家的團結和一體化，成為了阿拉伯世界的領袖人物之一。

然而，納瑟的政治領導風格也引起了爭議，包括對反對派的鎮壓、民主缺失、宣傳機器的控制等。在1967年，納瑟領導的埃及與以色列發生了六日戰爭，導致埃及慘敗，並加劇了納賽爾政府的內部危機。他在1970年去世，但他的思想和領導風格對整個阿拉伯世界產生了深遠的影響，至今仍然具有重要意義。

格達費（Muammar Gaddafi）於1969年通過政變奪取了政權，成為利比亞的最高領導人。他是一個充滿爭議的人物，一方面他推行了一系列社會主義政策，改善了許多利比亞人的生活，同時他也被批評為獨裁者，嚴重侵犯人權。

卡扎菲在領導下的政府中，實行了土地改革、醫療保健和教育的改革，並實行了國有化政策，使利比亞的石油和天然氣資源歸國有。這些政策為利比亞的現代化和發展做出了貢獻，同時也受到了國際社會的關注。

在2011年，利比亞爆發了內戰，在利比亞2011年的內戰期間，反對派武裝組織得到了西方國家的一定支持，但具體的參與程度和數量是難以確定的。一些西方國家向反對派武裝提供了武器、資金和訓練等方面的援助，同時還提供了空中支援和情報支持。

其中，法國和英國在利比亞的內戰中扮演了較為積極的角色，對反對派武裝組織的支持較為明顯。美國也參與了針對格達費政權的空襲行動，但並未提供直接的武器援助。其他西方國家如加拿大、德國、義大利等也向反對派武裝組織提供了一定的支持。最終反對派武裝組織推翻了格達費政權。他在逃亡期間被抓獲並遭到處決，這一事件引起了國際社會的關注。

希拉蕊（Hillary Clinton）電郵門事件爆出她曾向一名助手發送了一封電子郵件，稱格達費是「人民的領袖」（Leader of the People）並且談到「要對付受人民愛戴的格達費，需要警慎對待」曾引起軒然大波。