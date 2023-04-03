有女子趁連假期間到1處農場遊玩，竟然見到有一群年輕人在欺負小動物。（翻攝自臉書爆料公社）

小動物不會說話但都有感覺！有女網友前往一處農場玩，竟然看到有群年輕人在欺負1隻孔雀，當中可見其中一人抬起右腳對著孔雀「快速甩動」，然而，還看到1名男子用腳踢了一下孔雀，嚇得孔雀向後退一步，拍攝影片的女網友不禁感嘆「長這麼大，怎麼不懂尊重動物呢？」。對此，網友也表示「欺負弱小」、「這是腳抽筋還是腳中風？」。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段6秒影片，她表示連假期間前往桃園一處休閒農場玩，然而，在園區內突然見到一群年輕人對著孔雀「手腳揮舞」，該隻孔雀還被踢了一腳，她不禁感嘆「長這麼大，怎麼不懂尊重動物呢？」，後來，她再看到孔雀時，疑似害怕的蜷縮成一團躲在角落「不願意出來靠近人」。

網友一見影片氣炸，紛紛留言表示「一群沒教養的屁孩」、「會欺負動物的人都是沒本事的人」、「希望導正歪風，小動物不會說話，但是牠們都有感覺的」、「欺負弱小」、「這是腳抽筋還是腳中風？」。

據悉，該農場業者表示，沒收到動物遭攻擊通報，，而飼養的雞、鴨、孔雀、豬，全部都沒有關都在園區自由行走，和遊客互動，「希望讓都市人可以看到動物可以近距離接觸」，至於遊客出腳攻擊孔雀，他也表示無法干涉遊客所有舉動，而孔雀天性看到客人手上有食物想要親近也想要去吃，偶爾發生客人去追雞鴨、孔雀也有，就是看到這些動物產生興奮的行為，但是也是要呼籲遊客要愛護動物。