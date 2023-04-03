鍾姓男子發現甘姓老闆脖子上金項鍊價值20萬元，找來張姓男子和蔡姓女子共謀色誘，在酒內加藥迷昏再搶劫，未料甘男黃湯下肚沒被迷昏，還急著和蔡女上床把其他人全趕跑，鍾男不願空手而回趁機竊走甘皮包內2.9萬，最後仍事跡敗露，桃園地院依強盜未遂和竊盜等罪判鍾男4年、張男3年半、蔡女3年，全案可上訴。

41歲鍾男與53歲張男2人為友人，43歲蔡女為張的乾妹，3人在鍾男位於楊梅的住處聊天，談到生活困苦缺錢花用，獲悉鍾男女友的甘姓老闆好色，頸部常戴20萬元金項鍊炫富，3人共謀由蔡女色誘甘男，再伺機行搶。

3人隨後開車到甘男住處，鍾男假意介紹蔡姓乾妹妹一起喝酒聊天，趁機在酒瓶內摻入FM2，為了避免破功還連蔡女的杯裡也下藥，未料甘男黃湯下肚後沒昏迷，蔡女反因藥效發作意識模糊，甘男見狀急著要跟蔡女發生關係，把2個電燈泡趕走。

鍾不滿空手而歸，趁機竊取甘男皮包現金2萬9千元，2男離去後擔心蔡女意識模糊被占便宜，連忙折返，才發現甘男和蔡女都陷入昏睡，連忙帶走蔡女，甘清醒後起疑，懷疑3人設計下藥行搶，報警提告，尿液中也驗出FM2的成分。

3人坦承犯行，但卻辯稱「不知道這樣是強盜」。桃園地院審酌3人正值壯年，不思以正當方式獲取財物，竟為圖個人私利，下藥奪財，依強盜未遂罪及竊盜罪判鍾4年徒刑，蔡女、張男也依強盜未遂分別判3年、3年6月徒刑。

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