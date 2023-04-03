前總統馬英九赴陸金句連發，更大談中華民國憲法。媒體人張禹宣直呼，這絕對是最愛台灣、最有尊嚴、最捍衛主權一事。他強調，過去的一中各表最大的問題，在中華民國是否能擺脫打壓，登上國際舞台。雙邊在領土與主權認知衝突下，爭奪中國一詞的代表權，而中華民國的法理依據正是憲法。反觀總統蔡英文過境美國，美國政要誰也見不到，名字也不見變成「特別嘉賓」，直呼綠營批馬只是要永遠的馬維拉幫蔡遮羞。

張禹宣表示，馬英九是在中共面前，要求正視一中各表的「各表」存在，及中華民國憲法存在的事實，甚至把大陸地區視為中華民國的一部分。馬英九提到「我們國家分兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們這個中華民國，都是中國，只是分兩個部分」。

「當馬英九在大陸發表這段對話時，真正被統戰的不是台灣，而是大陸！」張禹宣指出，矛盾的是，當小粉紅為了這段話氣憤不已痛批「華獨」，民進黨與陸委會也氣噗噗的聲稱是矮化台灣。這些人，擔任中華民國官員，拿著中華民國的薪水，卻對前總統在大陸地區發表憲法有意見？

張禹宣強調，其實不管馬英九做了什麼都不重要，當與蔡英文同時出訪的那一刻，就已經決定他的角色。即便睜眼說瞎話，透過媒體暴力操作，民進黨想方設法要替馬英九扣上大紅帽，只為了轉移焦點一件事。幫過境美國的蔡英文遮掩，除了僑胞外、美國政要誰也見不到、誰也不想見她。就連雷根圖書館演講都被取消，名字也不見變成「特別嘉賓」，唯一領到的獎還是從每年捐錢十萬美金的單位拿來的。

「號稱台美史上關係最好，待遇卻史上最可笑！」張禹宣直言，一國總統跑去美國各種穿小鞋，只為了見麥卡錫一面？避免讓他來台？真正的矮化台灣、真正的丟盡台灣人的臉。所以在民進黨的平行宇宙，馬英九真的不能太好，也不能過多的稱讚，否則怎麼替蔡英文救援？