波蘭已對烏克蘭轉送了幾架 MiG-29戰機，它們已經抵達烏克蘭。這消息是波蘭總統府官員普里達茲(Marcin Przydacz)，是在接受廣播訪問時提到此事。

烏克蘭通訊社(Ukrinform)報導，華沙向基輔提供了蘇聯時代的MiG-29戰機，而波蘭已向美國訂購了 F-35。

普里達茲沒有說到第一批的數量有多少，另一報導稱，波蘭和斯洛伐克計劃向烏克蘭提供總共33架的MiG-29，其中波蘭提供的數量是20架，斯洛伐克提供13架。目前已轉讓4架，是斯洛伐克的

Slovak Air Force and MiG-29AS in action, part 10, live firing with 30mm cannon GŠ 30-1, Malacky "B

波蘭與斯洛伐克的MiG-29都有經過些許的北約化改裝，據現有的資料照片，主要是更換了枱頭顯示器與1具多功能顯示器，可使用北約規格的飛彈與炸彈。

同時，波蘭向韓國購買48架FA-50輕型戰機，目前已收到4架，到今年年底，總共會收到12架，因此波蘭已有餘裕可以提供烏克蘭退役的MiG-29戰機。