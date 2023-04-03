南韓知名女星高賢廷過去飾演《善德女王》的大反派「美室璽主」，完美呈現人物狠辣果決的性格，至今仍為經典。今年她與After School成員Nana林珍娜聯手合演的Netflix原創劇《假面女郎》即將推出，在此之前，經紀公司IOK上傳廣告花絮影片，曝光她的近況，很難想像現年52歲的她，肌膚找不到任何細紋，讓粉絲們驚豔不已。

高賢廷的經紀公司IG近日上傳廣告花絮影片，可見高賢廷一頭烏黑亮麗的秀髮披在身後，身穿紫藍色V領洋裝，不停變換各種姿勢，氣質相當高雅、出眾，此外，即使在棚燈的強光照射之下，還可見她的皮膚相當光滑、緊緻，而在影片最後，她還俏皮地放送飛吻，隨後露出燦爛的笑容，與平時高冷美艷的形象相比，相差很大。

網友們發出讚嘆聲：「我的天啊！最美的高賢廷」、「心動眼神和笑容好美」、「很難想像這樣52歲！」、「皮膚看起來比26歲的我好多了」、「這樣居然只比我媽大一歲」。

高賢廷1989年奪下韓國小姐亞軍，從此進入演藝圈，更在1995年迎來代表作《沙漏》，以光州民主化運動為背景的劇情，創下64.5%的高收視率，演完後她便息影嫁給韓國三星集團會長李健熙的外甥鄭鎔鎮，並生下一對兒女，但這段豪門婚僅維持8年，高賢廷主動提離婚，還獲得15億韓元的贍養費(約3400萬新台幣)，不過她卻失去一對兒女的監護權，離婚一事更淪為觀眾茶餘飯後的話題之一，不過她很快振作起來，重新回歸演藝圈，憑藉精湛演技再次站穩腳跟。