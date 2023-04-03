距離俄烏戰爭的數千公里外，中國一直在研究這場戰爭。《紐約時報》分析稱，2個超級大國在世界另一端的一場間接鬥爭，北京注意到的是武器、戰鬥力、情報和威懾的寶貴經驗，以幫助它為未來台海潛在的戰爭做好準備。

《紐時》指出，中國軍事分析家尤其通過對戰事進行仔細研究，以獲得對台灣未來衝突有幫助的創新和戰術，他們認為，俄烏戰爭是一個「試驗場」，讓中國有機會從雙方的成功和失敗中吸取經驗。

分析人士查閱了近100篇中國的研究論文和媒體文章，其中陳述了中國軍事和武器部門的分析人士對這場戰爭的評估，包括：要著眼於中國研製的高機動性高超音速導彈；研究烏克蘭軍隊如何使用星鏈(Starlink)衛星，中國必須迅速開發類似的低軌道衛星系統；俄羅斯總統普丁通過核武器威脅阻止西方大國直接干預烏克蘭，這可能會鼓勵中國擴大其核武器計劃。

五角大廈官員表示，俄羅斯入侵遇到的困難對中國構成了一種嚴厲的警告，令其不敢貿然對台發動戰爭。俄羅斯軍隊受到武器和彈藥短缺以及情報失誤的困擾，以致傷亡慘重，中國分析人士直截了當地表示俄羅斯搞砸了。一篇軍事雜誌的文章說，特別是在要考慮在未來跨海、奪島和其他充滿危險的任務。

但是，分析解放軍的外國專家表示，研究俄羅斯所犯的錯誤最終會增強中國在未來衝突獲勝的信念。尤其是中國2250億美元的軍事預算幾乎是俄羅斯的3倍，中國龐大的製造和技術能力意味著它可以生產大量先進的無人機和俄羅斯軍隊缺乏的其他武器。

華盛頓國防大學高級研究員吳志遠(Joel Wuthnow)說，解放軍正在從烏克蘭戰爭中吸取的經驗是一個警鐘，有些事情在實兵訓練和紙面上看上去簡單，但當你遇到敵人時，事情會迅速變得混亂。

華盛頓智庫「國防重點」(Defense Priorities)的專家萊爾．高爾茨坦一直在研究中國對烏克蘭戰爭的評估，他說，中國「離這場戰爭很近，與伊拉克戰爭甚至阿富汗戰爭都不同」，「在與美國開戰方面，他們或多或少地覺得自己可能會處於俄羅斯的境地。」

由於俄羅斯未能向其軍隊提供有關烏克蘭的情報，這也促使中國分析人士敦促共軍學習如何在戰鬥中更好地使用無人機、通信和衛星。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS)中國力量項目主任林洋說，「中國現在可能會嘗試進行複雜程度高很多的演習。」

整體而言，俄羅斯在烏克蘭的麻煩似乎強化了中國官方的觀點，即北京和莫斯科一樣，是美國主導的「混合戰爭」的焦點，包括經濟制裁、技術封禁、信息宣傳和網路攻擊。中國軍事分析人士關注的另一個問題是，烏克蘭使用了SpaceX運營的星鏈衛星服務。一些人建議，北京應該建立自己的類似系統。

中國的軍事分析人士似乎也在吸取與北京的核建設有關的教訓。他們認為，普丁的核威脅有效地阻止了拜登總統和北約直接參戰。在可能入侵台灣的情況下，北京將考慮如何威懾已承諾幫助台灣自衛、並可能直接干預軍事衝突的美國。

吳志遠說，「我主要擔心的是（對核威脅的）誤判」，「習近平可能會認為，在台灣衝突中，美國及其盟友很容易袖手旁觀。但這很可能是一個判斷錯誤。」