烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣已經好幾年，並在台灣讀書學習中文，除了經營自己的Youtube頻道，也是綜藝節目的常客。她去年與大馬男星祖雄公開認愛，大膽自曝兩人是從P友轉正，態度非常大方，公開回應許多網友提問的辛辣問題，近期她飛到泰國體驗「抓鳳筋」，超特別行程創下12萬觀看數。

佳娜和友人Jenny到泰國體驗「抓鳳筋」，她透露之前沒有嘗試過，只有接觸過普通按摩，Jenny解釋抓鳳筋需要有技術，可以讓身體變得更健康，而且這種服務不是到處都有，需要提前預約，Jenny表示如果看到店面上有寫「抓龍筋」，通常也會有抓鳳筋的服務，但可能需要問一下，按摩前佳娜特意上廁所清空膀胱。

佳娜說有問體驗過朋友需要準備什麼，朋友只讓她脫光就好，在正式開始前佳娜洗澡後穿上店家提供的內褲，抓鳳筋來的是女技師，一開始如同精油按摩，接著按摩師讓佳娜跪在床上，戴上手套進行按摩，讓佳娜害怕直說：「我怕她會進去我的屁股，我不想要」，適應後她說這是在泰國體驗最舒服的按摩，結束後佳娜說這是很健康的按摩，推薦每一個人來做。

佳娜接受祖雄去按龍筋。（圖／翻攝佳娜老師機 YouTube）

（來源／佳娜老師機 YouTube）

影片上線後創下12萬觀看次數，許多網友留言：「泰國真的猛，竟然有辦法讓佳娜老師臉紅害羞」、「佳娜太厲害了」、「這竟然可以免費看！佳娜的身材&膚況真是太優秀了」、「非常特別的按摩」。