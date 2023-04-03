2日是天團五月天及大港開唱最終日，高市府除由郭添貴秘書長坐鎮主場館應變中心緊盯疏運工作外，高雄捷運紅線、橘線及輕軌並持續加密班次提高疏運量能，民眾進、離場秩序良好。經統計，二場演唱會參與民眾近16萬人，五月天演唱會散場時間約67分鐘、大港開唱演唱會約45分鐘疏運完成。高市府感謝民眾配合交通疏運，也邀請歌迷們可持加食延暢券、搭乘公共運輸，前往夜市商圈品嚐高雄美食，與三五好友一起「乾杯」。

郭添貴秘書長坐鎮主場館應變中心緊盯疏運工作外。(高雄市新聞局提供)

搭乘捷運從R17世運站、O2鹽埕埔站往返演唱會場的人數預估全日超過24萬人次。(高雄市新聞局提供)

高雄捷運公司統計，2日搭乘捷運從R17世運站、O2鹽埕埔站往返演唱會場的人數預估全日超過24萬人次。往返高鐵左營站及高雄車站接駁車載運約8,325人次。對於世運站南下車次之疏運規劃，捷運公司也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，五月天世運場演唱一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢，世運站站長也再次加開站內演唱會獻唱「纏綿」「聽海」「吻別」「憂愁的牡丹」四首歌，捷運橘線、輕軌也配合大港開唱加密班距，讓歌迷們皆能順利搭乘捷運，感謝歌迷朋友們「溫柔」配合、耐心等候。

自3月18日BP演唱會開唱以來，高雄捷運共計疏運138萬人次。(高雄市新聞局提供)

交通局表示，自3月18日BP演唱會開唱以來，高雄捷運共計疏運138萬人次，另為分流捷運人潮，世運、巨蛋演唱會更於散場時加派接駁車計263輛、並動員警義交及各局處工作人員約3,300人次，期間交通秩序良好，各場演唱會均能低於原訂目標內完成疏運，「擁抱」疏運新紀錄。

交通局補充說明，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，感謝歌迷配合高市府疏運規劃、採取「多搭車、多走路、不開車」的作法，也感謝場域周邊居民、機關配合各項交通管制措施。最後，交通局也邀請歌迷朋友們，別趕著回家，可持加食延暢券前往夜市品嚐高雄美食，清明連假繼續留在高雄、使用便捷的公共運輸遊覽高雄城市景點。