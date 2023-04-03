前總統馬英九赴陸祭祖參訪交流，接連喊出中華民國、台灣總統、中華民國憲法等字眼，但仍遭綠營刻意忽略，稱馬矮化台灣。國民黨台北市議員徐巧芯對此直批，民進黨執政之下的政治人物，無人敢像馬英九前總統一樣在中國大陸表述中華民國的主權，卻又在人家訪陸之際酸言酸語，透過陸委會發新聞稿暗指落入「統戰陷阱」。徐巧芯更直言，「馬出訪戳破民進黨長年兩岸論述的國王新衣，讓全民看到民進黨裸體站在大街上的糗樣」。

徐巧芯今(3日)在臉書發文強調，馬前總統在談「中華民國憲法」、「民國」、「台灣總統」、「中華民國總統」，這些明明都是維護中華民國、彰顯台灣利益的說法，照理來說代表國家執政的政府應該拍拍手，感謝馬前總統的貢獻，在國際社會及兩岸宣揚中華民國主權獨立的事實。

徐巧芯直批，但民進黨政府刻意忽略這些字眼，跑去談中華人民共和國的憲法，擺明就是故意裝瞎，「到底是誰刻意貶低、不看、不談中華民國？」徐巧芯認為，這次馬前總統的出訪，就是戳破了民進黨長年以來兩岸論述的國王新衣，讓全民看到民進黨裸體站在大街上的糗樣。

網友表示「民進黨愈是這樣罵，就代表馬總統這次出訪成功，收獲滿滿」、「既不敢修憲，又說一邊一國，既然如此陸委會存在意義為何？全部由外交部處理就好了」、「卸任總統應維護台灣利益，馬英九已盡力而為，問題是還沒卸任的總統是否更應該維護人民利益才對」、「維護國家利益這塊，陸委會的認定明顯有問題，不適任的單位乾脆裁撤」、「馬英九的例子證明了中華民國是可以在大陸地區光明正大地講出來的」。