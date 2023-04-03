南韓女星IU（李知恩）日前大方認愛韓劇男神李鍾碩，更於近日首度公開亮相，出席電影記者會時，宣布：「往後我都會是IU。」引發討論。豈料，她於今(3)日稍早在官方YT頻道更新的影片中，坦承自己有電話恐懼症，並指出自己和任何人通話都感到不舒服，唯一的例外是經紀人哥哥。

IU今日在官方YouTube頻道上更新一則題為「而我們會更幸福(with劉寅娜)」的影片，邀請演員好友劉寅娜一同進行友情測試。畫面中，劉寅娜提及IU不喜歡旅行的個性，而IU也開口承認：「離開家太難了，一出門，就能感受到電池能量一塊一塊耗盡的感覺。」

此外，兩人也玩起遊戲，被問及「最長的通話時間時」，劉寅娜毫不遲疑地回覆：「3分鐘。」而IU也因為答案而笑出聲，並坦承：「我特別不喜歡打電話，因為我很難老實的在原地講電話，就算是和媽媽聊天，也會覺得有些不舒服。」並自曝唯一不覺得不舒服的通話對象是經紀人哥哥，「可能是因為要談很多工作事項的緣故。」

IU於影片中坦承有電話恐懼症（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，IU時常在YT頻道上公開自己私下的另一面，愚人節時便公開了身為知名路癡的IU挑戰「首次開車上路」的影片，雖然畫面中，身為乘客的嘉賓一路上都相當緊張，更一度從副駕駛座上「棄車落跑」，不過畫面的最末也透露整部影片是「愚人節企劃」，全程皆是在攝影棚中拍攝完畢，而該則整觀眾影片截至目前已經累計多達147萬人觀看。