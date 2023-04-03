五月天與Energy昨晚攜手合作再掀回憶殺。（相信音樂提供）

五月天與Energy昨晚攜手合作再掀回憶殺。（相信音樂提供）

五月天昨（2日）在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」終場，驚喜邀請睽違20年合體的Energy擔任嘉賓，團員牛奶、阿弟、Toro、坤達、書偉全部到齊，2團時隔18年合體飆唱〈放手〉，Energy率11名舞者重現「最殺」畫面，嗨翻滿場5萬名歌迷，五月天故作吃醋對Energy幽默說：「我們剛在幫你們熱身」。

2團世紀合體，柯佳嬿到場力挺老公坤達，在社群發文笑稱朝聖五月天演唱會「順便看Energy」，Energy演出結束後，柯佳嬿立刻化身粉絲到後台與5人合照，幽默表示「人生第一次與男團合照，Energy時隔20年世紀合體不拍說不過去」。

牛奶、阿弟、TORO、坤達、書偉如今在不同領域各有片天，5人合體實屬不易。提及這次合體契機，TORO哽咽地說：「大概18、19年前Energy分手時，當年怪獸敲我說『如果有一天，你們5個人能夠再一起的話，我叫五月天幫你們伴奏』。」坤達感動說：「很開心我們5個兄弟能再一起演出，在上台前打氣聊天，不管是不是最後一次表演，但會是最完美的一次。」

阿弟的家人也到場支持，他眼泛淚光表示連小孩都誇讚他「今天很帥」，書偉也開心表示沒想到能再次合體，內心只告訴自己要享受這一切；Energy這次久別的精彩演出，阿信義氣相約日後若Energy開演唱會，換五月天當他們的嘉賓，2團交情不言而喻。

昨是高雄場最後一天，五月天依依不捨，瑪莎表示雖然連唱3場體力已到極限，但一站上台看到歌迷就又充飽電，他說：「好像應該可以再唱更多場一點，真的好有趣，如果再讓我多唱3場，一直唱到大家連假結束，應該很過癮。」怪獸透露在高雄待了一段時間，連女兒也十分熟悉場館，原本以為在高雄時間很長，沒想到時間過得很快，希望下一次再回來再繼續唱歌，冠佑和阿信以瑪莎頭髮被髮膠黏住臉來妙喻，「我們下次實際黏住，把瑪莎黏在高雄，五月天都黏在高雄」，全場尖叫回應。