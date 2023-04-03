大陸男星劉維因參加歌唱節目《中國好聲音》打開知名度，除了有好歌喉也長得帥氣，受到許多觀眾喜愛，去（2022）年2月為了癌母暫停工作，但2個月後劉母不敵病魔逝世；而劉維的父親去年10月就去世，他今（3）日又曝悲訊，他的姥姥近日也走了，慟喊「戶口本上只有我自己了」，與姥姥告別的一段話惹哭全網。

劉維去年因暫停工作照顧癌母一事，成為演藝圈知名的孝子，他今日下午在微博發了一篇長文，坦言他的姥姥也離開人世，「接下來戶口本上只有我自己了」；劉維在文中提到姥姥是他的第一個聽眾和歌迷，更教會他做一個關愛別人且善良的人，也相當抱歉隱瞞姥姥「爸媽離開的事情」。

原來劉維的母親和父親在去年接連離世，親人就只剩下姥姥，而他也在文中表示，謝謝姥姥當年在醫院領養他的母親，更把他的母親和他當作親生骨肉照顧，雖然沒有血緣關係，但對他來說姥姥就是他的最愛，最後他也向去天上的姥姥喊話，「我會好好的照顧自己的」，洋洋灑灑寫下對姥姥的愛，直接惹哭全網。

其實劉維曾透露，當初會走上音樂這條道路，他的母親是很大的推手，但去年劉母卻因癌症復發，他毅然決然放下演藝事業，守在母親身邊，但不到2個月劉母就不敵病魔離開，享壽63歲；而半年後，劉維的父親傳出過世消息，短時間失去2至親，如今姥姥又走了，剩下他一個人也讓粉絲都相當擔心。