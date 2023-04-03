大S（徐熙媛）前夫汪小菲昨（2日）被眼尖網友發現抖音IP位置定位在台灣，意外曝光行蹤。他昨晚與S媽等人聚餐後，回到S Hotel準備休息，面對現場等候多時的媒體，汪小菲希90度鞠躬，相當有禮，面對任何問題，他僅微笑表示，「明天見，大家辛苦了。」汪小菲今（3日）一天都未現身，直到傍晚、將近6點，他才搭乘要價367萬元起跳的凌志保母車，從S Hotel停車場低調離開。

汪小菲昨日行程滿檔，先是與S媽等親友見面，之後再與朋友續攤，在接近凌晨時才回到S Hotel，看似有些醉意的他，看到媒體時比出Ya的手勢，並慰問大家辛苦了。

他昨晚表示知道許多媒體在等他，所以特地在S Hotel一樓下車，跟現場媒體打聲招呼，面對媒體詢問的「預計停留幾天」、「有跟大S聊過了嗎」等問題，他都表示：「辛苦了，明天見，明天見，我覺得大家辛苦了。」心情不錯的他更說：「回到台灣跟回到家一樣。」