家長帶12歲以下小孩至MO-MO-PARADISE用餐，每位兒童現折44元。（三澧餐飲集團提供）

迎接4月兒童節連假，春暖宜人的天氣助攻，許多家長會帶小孩出遊，開心出遊少不了美食陪伴，連鎖餐飲紛推優惠搶市，包括折價、贈送餐點、省錢加價購等，讓大小朋友吃美食同時省荷包，開心加倍。

三澧4品牌與民「童」樂 兒童節暢享美食1＋1

親子到BELLINI Pasta Pasta點任一口味義大利麵，就送同口味小份義大利麵1份。（三澧餐飲集團提供）

歡慶兒童節，三澧餐飲集團瞄準親子商機，集結旗下MO-MO-PARADISE、天吉屋、BELLINI Pasta Pasta與MOLINO四大品牌全台43門市，4月5日前推出「兒童我最大 好禮1＋1」活動，帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，可享不同品牌專屬好康。

日式壽喜燒領導品牌MO-MO-PARADISE於兒童節連假期間提供專屬小孩折扣，家長帶12歲以下兒童至餐廳用餐，每位兒童現折44元。若至連續9年榮獲「日本天丼金賞獎」肯定的天吉屋用餐，即招待「炸蝦玉子小天丼」1份。而深受家庭客喜歡的東京風義式料理品牌BELLINI Pasta Pasta，還有主打全天然食材及手工義大利麵的義式品牌MOLINO，大人點任一口味義大利麵就送1份同口味小份義麵。

此外，四品牌加碼再送兒童套票，內含44元MO-MO-PARADISE美食抵用金、小天丼券與義式雙品牌小份麵券等4張電子券，5月底前不分平假日皆可使用，還能轉贈親朋好友。

大人點樂雅樂指定拼盤 加購兒童派對餐省160元

兒童清明連假，到樂雅樂餐廳點牛排海陸拼盤，可用99元加購兒童派對餐。（東元餐飲集團提供）

兒童節連假，主打親子客群的樂雅樂餐廳推出大朋友帶小朋友來店過節，點購牛排海陸拼盤，可用99元加購「兒童派對餐」，現省160元。「兒童派對餐」有洋風番茄通心麵、牛肉咖哩炸雞飯、奶油海鮮麵三種口味，盛裝在汽車造型餐具，增加小朋友用餐的樂趣。餐廳還特別準備畫筆及畫紙，小孩吃完飯可以作畫，讓大小朋友都能開心用餐。

「兒童派對餐」有洋風番茄通心麵、牛肉咖哩炸雞飯、奶油海鮮麵三種口味，裝在汽車造型餐具，增加用餐樂趣。（東元餐飲集團提供）

因應兒童節，樂雅樂餐廳特別準備畫筆及畫紙，小孩吃完飯可以作畫。（東元餐飲集團提供）

此外，暢銷十多年，價格親民的樂雅樂咖哩包，深受媽媽族群和小資族的喜愛，即日起至4月30日，業者推出限量「雙系列咖哩包買5送2」活動，約是71折優惠，用銅板價即能飽足一餐。簡單三步驟加熱，並加入自己喜愛的配菜，即能輕鬆享用熱騰騰的美味。