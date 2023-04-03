近年文創風潮崛起，許多人紛紛投入手工藝創業，台南市政府勞工局與時俱進，除開辦許多手工藝類職訓課程，也為弱勢創業者創立「晴天創意築夢坊」；趁著清明連假，晴天坊參與柳營尖山埤渡假村及新化果菜市場設攤，展售手工藝品，勞工局長王鑫基到場為晴天坊的夥伴加油打氣。

柳營尖山埤渡假村1日至5日結合兒童節，辦理「旭山市集」，每日有2攤晴天坊夥伴參與，現場販售皮革包、繽紛杯墊、精緻中國結等手創藝品，此外園區亦舉辦一系列精彩慶祝活動，像是小朋友手工藝DIY、童玩市集、街頭藝人表演等。

此外，連假期間位於新化果菜市場的「大目降文創市集」，晴天坊也安排每日不同類型的手工藝品攤位展售，有皮革及拼布創作的各類包款、中國結編織、無患子手工皂、彩繪杯墊等經濟實惠的商品。

王鑫基說，對晴天坊夥伴而言，能夠直接面對消費者，聽取使用者建議，進一步改良自己的作品，是相當難能可貴的經驗，期待民眾以實際行動表示支持，購買溫暖手感的藝品，為彼此留下美好生活的足跡。