嚴立婷（右）分享與張智峰維持17年熱戀感的關鍵。（摘自嚴立婷臉書）

嚴立婷（左2）、張智峰育有一雙兒女。（摘自嚴立婷臉書）

嚴立婷與張智峰自交往、結婚到現今，一起攜手走過17年，談到如何維持愛情的新鮮感，嚴立婷說，最重要的莫過於「要記得對方的好」，她說她永遠都記得她17年前幫張智峰洗球衣的情景，「我把球衣掛上去的那刻，看著上面的張智峰3字，想說『這是我男人耶』。那時候是他人生的最高峰，好比韓劇的孔劉，而我只是上班族，我到底何德何能，我好厲害、好幸福」。

她坦言夫妻之間也會爭執，但重要的是2人每次吵架後都會為彼此改變，「他有進步，我也會警惕不要去踩他的雷，『願意改變』這4字是維持婚姻的關鍵」。談到吵架，嚴立婷開玩笑說：「大家都知道張智峰講話有點障礙，偏偏我是打破砂鍋問到底的類型，每次吵架都很常出現，我在訓話的畫面，但其實我只是在講我的感受」。

嚴立婷透露，2人交往第3天，張智峰就把提款卡、存摺等全部身家交給她，「他有一天問我說我們到底有多少錢，我跟他說『你只要記得一件事，你的生活會過得更無憂無慮就好，不用管錢的事』」。

張智峰每年最大的開銷，就是嚴立婷的生日禮物，嚴立婷說：「我們不過情人節，但他永遠都會送我生日禮物，他每年都去追問我的好姐妹我需要什麼，然後把禮物放在更衣間的一個固定位置」。

嚴立婷說，張智峰去年準備一款她很喜歡的包包，怕不好買就提前訂購，結果11月初就到貨，「他覺得等到我12月底生日會太久，就在11月5日那天放在固定位置上，我看到想說是誰生日嗎？結果他還說『買都買了，妳就先用啊，可以早用一個月不是很開心嗎？』」，嚴立婷無奈笑說，他真的很不浪漫，但這也是他務實的一面。