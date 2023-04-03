明（4）日各地天氣大多為晴到多雲，僅東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨。氣象局提醒，受到長浪影響，基隆北海岸、東半部沿海、馬祖沿海的浪高明天將迅速增大，浪高最高可達2公尺，在海邊或海上活動需要注意。

氣象局提醒沿海長浪高達2公尺。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局表示，明天各地大多為晴到多雲、可以見到陽光的天氣，僅東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，白天溫暖偏熱，東半部高溫25到27度，其他地區則在27到32度，南部近山區可能有32到35度高溫發生的機率，夜間清晨偏涼，各地低溫約18到21度。

氣象局預測未來降雨分布。（氣象局提供）

氣象局說明，周三（5日）風場為偏南風，各地大多晴到多雲，只有東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨，天氣溫暖舒適；周四、周五（6日、7日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有短暫陣雨、降雨範圍大，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局分析溫度趨勢。（氣象局提供）

周六（8日）水氣稍減，受東北季風影響，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴，北部及東北部天氣轉涼；下周日、下周一（9日、10日）水氣續減、東北季風減弱，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及東北部氣溫稍回升。